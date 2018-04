Hver 10. kvinde rammes: skjult folkesygdom under lup

Forskere vil for første gang undersøge, om tilskud med selen har en gavnlig effekt på stofskiftepatienter

Steen Bonnema og et team af forskere vil undersøge, hvordan selen påvirker stofskiftepatienter.

Lavt stoftskifte eller Hashimotos sygdom rammer mellem 5 og 8 procent af danskerne. Hver tiende kvinde har i løbet af sit liv en stofskiftesygdom, og cirka 6 procent af alle kvinder er i behandling for lavt stoftskifte med livslang medicinering.

- Det er den oversete folkesygdom, for der er mere fokus på hjertesygdomme og kræftsygdomme. Stofskiftesygdomme hører man ikke ret meget om på trods af, at så mange lider af det. Både med kendte symptomer, men også uden at vide det, siger overlæge og klinisk lektor Steen Bonnema fra OUH.

Fakta om skjolbruskirtlen Skjoldbruskirtlen sidder på forsiden af halsen, lidt nedenfor adamsæblet.

Den laver et hormon, som hedder thyroxin.

Når dette hormon udskilles i blodet, påvirker det stofskiftet i alt væv i kroppen.

Ved for højt stofskifte ( hypertyreose) øges stofskiftet i hele kroppen.

Ved lavt stofskifte (hypotyeose) nedsættes stofskiftet.

Kan forkorte livet

Det kan være farligt at gå med sygdommen uden behandling. Det gælder både for højt eller for lavt stofskifte, at man kan udvikle hjerte - karsygdomme, visse former for kræft og det kan nedsætte livslængden.

Der er cirka 150.000 mennesker i Danmark, som er i behandling for for lavt stofskifte og får stofskiftehormon.

Men selvom de via behandling får et normalt stofskifte, så er der alligevel en hel del af dem, som af ukendte årsager ikke har det godt. Nu vil Steen Bonnema og et team af forskere undersøge, om selen kan forbedre stofskiftepatienters livskvalitet og en række andre forhold ved sygdommen.

Han er med i kampen om en million kroner til forskning i Et Sundere Fyn, hvor fire projekter kæmper om pengene. Fynboerne bestemmer, hvem der skal vinde ved at stemme via SMS. Afstemningen begynder søndag den 15. april kl 19.45 og slutter mandag den 23. april kl 18.55.

- Resultaterne vil afgjort give international genlyd, for det her er et meget stort studium, og det er lavet efter et af de mest sikre videnskabelige designs, siger Steen Bonnema.

00:31 Lavt stoftskifte eller Hashimotos sygdom rammer mellem 5 og 8 procent af danskerne og hver tiende kvinde har i løbet af sit liv en stofskiftesygdom Foto: Morten Grundholm Luk video

500 forsøgspersoner

I forskningsprojektet deltager knapt 500 patienter med stofskiftesygdom, som er i kronisk behandling. De bliver delt op ved lodtrækning, så den ene gruppe får aktiv behandling med selen, og den anden gruppe får inaktiv behandling med placebo.

Lodtrækningen foregår blindt, det vil sige hverken patienten eller lægen ved, hvilken for behandling patienten får.

Projektmedicinen skal indtages i 12 måneder, og så er der seks måneders opfølgning.

Tidligere studier har antydet, at selen kan have en effekt på nogle gunstige forhold som for eksempel at dæmpe immunreaktionen. Men det er ikke vist en gang for alle om selen har en effekt, når det virkelig gælder.

Fødevarer med højt indhold af selen Nyrer fra and, okse eller svin

Kippers i olie

Paranødder

Lucerne og alfaalfaspirer

Æg

Tun i olie eller vand

Krabbeklør

- Det gælder ikke kun om at selen har en effekt på nogle biokemiske markører. Det er også vigtigt at patienterne kan mærke en effekt, siger Steen Bonnema.

De fleste mennesker får nok selen i kosten. Men forskningsprojektet undersøger, om et ekstra tilskud af selen kan gøre noget godt for stofskiftepatienters livskvalitet. De skal besvare et spørgeskema om livskvaliteten men forskerne måler også parametre som immunsystemets funktion og det man kalder oxidativ stress, som har betydning for om man senere kan udvikle kræft og hjerte-karsygdomme.

- Hvis vi kan vise, at selen har en gavnlig effekt på nogle af de parametre, så vil selen jo i fremtiden være et vigtig behandlingstilbud oveni den vanlige stofskiftehormonbehandling. Det kan komme alle de mennesker til gode, som er i behandling på for lavt stofskifte, siger Steen Bonnema.

Snigende sygdom

En stofskiftesygdom kommer snigende, og man bliver ikke syg af den fra den ene dag til den anden. Typisk udvikler den sig over måneder og er en af de sygdomme, som lægerne har svært ved at diagnosticere.

Mange af symptomerne er nemlig uspecifikke og varierer fra person til person. Træthed, ømhed i muskler og led og vægtændringer er nogle af dem.

Derfor går en stor del af os rundt med ubehandlede stofskiftesygdomme, som oftest rammer oftest kvinder. Går man til lægen er det nemt at undersøge med en enkelt blodprøve.

Projektet skal også gøre lægerne klogere på grundlæggende mekanismer og stofskiftesygdommes indflydelse på kroppens funktioner. De 500 forsøgspersoner får taget blodprøver til nærmere analyse for blandt andet nogle genetiske markører og nogle markører for immunsystemets virkning.

- Undersøgelsen bliver den største af sin art så vi en gang for alle kan afklare, om selen også har en plads i den kliniske behandling, siger Steen Bonnema.