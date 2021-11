Hver syvende dansker rammes af stroke: Flemming fik en blodprop - men det kunne måske være forebygget

Stroke kan forebygges

Op til stroken i 2004 havde Flemming Frederiks kone skældt ham lidt ud og bedt ham om at gå til lægen, men han slog det væk med, at han bare var lidt træt. Han fejlede i hvert fald ikke noget. 17 år senere kan han godt se, at samspillet mellem travlheden, rygning og stress-symptomerne nok var en afgørende årsag til blodproppen.

Men faktisk kan langt de fleste stroketilfælde forebygges. 90 procent af tilfældene skyldes skyldes forhold, man kan gøre noget ved. Sund kost og en aktiv livsstil reducerer nemlig risikoen for stroke. Og 60 procent af dem, der bliver ramt, har forhøjet blodtryk. Ubehandlet kan det være livstruende.

- Man kan ikke nødvendigvis mærke, hvis ens blodtryk er forhøjet. Derfor er det vigtigt, at man fra cirka 55-års alderen holder øje med det. Man kan meget enkelt selv måle det med et blodtryksapparat. Hvis man allerede har fået konstateret forhøjet blodtryk, skal man være omhyggelig med at tage den blodtrykssænkende medicin, for ellers er man i risiko for at få et stroke, siger Birgitte Hysse Forchhammer, der er direktør i Hjernesagen.

Stroke rammer både mænd og kvinder. Flemming Frederiksen blev ramt som 48-årig, og det kom bag på ham, at man kunne blive ramt af en blodprop i så tidlig en alder.

Smed cigaretterne 24. marts 2004

- Åh nej, tænkte Flemming Frederiksen dengang på hospitalet. I hovedet sad minderne om en far, der fik en blodprop som 58-årige og en farfar, der blev ramt som 68-årig. Tre generationer med stroketilfælde.

Så han gjorde noget ved det. 23. marts 2004 holdt han op med at ryge. For han var både bange, ked af det og frygtede, at blodproppen kunne komme tilbage.