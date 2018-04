Hver anden efterskole tager urinprøver: Har eleverne stoffer i urinen, er det ud

Knap halvdelen af de fynske efterskoler bruger i dag urinprøver for at tjekke de unge for stoffer. Det viser en rundringning, som TV 2/Fyn har lavet. På Glamsdalens Idrætsefterskole tager man også urintest.

På Glamsdalens Idrætsefterskole på Vestfyn går 260 elever. Hvis nogle elever bryder reglerne, er der kontant afregning.

- Opdager vi, at man eksempelvis har drukket eller har taget euforiserende stoffer på skolen, medfører det en bortvisning, siger forstander på Glamsdalens Idrætsefterskole, Thomas Madsen til TV 2/Fyn.

Det skete for godt en uge siden, hvor fire af skolens elever blev smidt ud.

- Efter skolens opfattelse, har de brudt en af skolens klare regler omkring alkohol og euforiserende stoffer, og derfor har vi været nødsaget til at bortvise dem. Det er beklageligt, men det har været vores klare holdning, at det har været nødvendigt, siger Thomas Madsen.

Forstander Thomas Madsen på Glamsdalens Idrætsefterskole Foto: Lasse Beck Frost

- Vi kan jo ikke gå rundt og være høje på hash

Blandt eleverne på den vestfynske efterskole er der opbakning til de kontante regler.

- Det er sådan set meget fair. Vi er jo på en efterskole, hvor vi er mange sammen, så giver det meget god mening, at der er sat nogen faste rammer, siger Jakob Hulgaard.

- Jeg synes, det giver god mening, når det er en idrætsefterskole, siger Johannes Wennerberg Christensen, der selv dyrker triatlon.

Magnus Tiedemann Andersen dybt koncentret. Foto: Lasse Beck Frost

- Man kan jo ikke alle sammen gå rundt og være høje på hash eller snus, eller hvad det nu end er. Vi skal jo alle kunne være her, siger Magnus Tiedemann Andersen.

Fynske efterskoler bruger urinprøver

En rundringning, som TV 2/Fyn har lavet til de fynske efterskoler, viser, at 22 elever er blevet bortvist på grund af brug af rusmidler inden for det seneste skoleår. I 18 af tilfældene har der været tale om euforiserende stoffer som hash.

15 ud af de 31 fynske efterskoler, som har svaret på TV 2/Fyns forespørgsler, bruger i en eller anden grad urintest på elever.

- Hvis vi har en bekymring for en elev, tager vi kontakt til forældrene og taler om denne bekymring, og der kan vi godt efter aftale med eleverne og med forældrene indgå en aftale om, at vi kan bruge urintest for at sikre, at de i en periode resten af skoleåret ikke tager euforiserende stoffer, siger forstander Thomas Madsen.

Thomas Madsen understreger, at det ikke er en fast procedure på skolen, at man tager urinprøver på eleverne.

- Det er selvfølgelig i samtykke med forældrene og eleverne. Jeg har ikke oplevet, at det har været et stort problem, fortæller forstanderen.

Foto: Lasse Beck Frost

Konsekvens selvom man ikke bliver taget på fersk gerning

De elever, som TV 2/Fyn talte med på efterskolen, synes kun, at det er fint at skulle aflevere en urinprøve, hvis skolen har en mistanke.

Efterskolen er måske det fedeste år i dit liv, og selvfølgelig skal det ikke ødelægges på grund af en aften eller weekend, hvor du vælger at dumme dig Magnus Tiedemann Andersen, elev

- Det er vel meget fair, at man kan få det kontrolleret, siger Jakob Hulgaard.

- Det er en rigtig god løsning. For det er med til at gøre eleverne mere sikre på, at der er store konsekvenser. Og at man sagtens kan ryge ud på grund af det, siger Liva Sunke og fortsætter:

- Man har det jo i kroppen i flere uger efter, så selvom man ikke bliver taget på fersk gerning, får det stadig en konsekvens.

Ifølge eleverne har de skrevet under på, at skolen må teste efter samtykke med forældre og eleverne selv. Og ifølge skolens regler, må eleverne ikke indtage stoffer eller alkohol på skolen eller på vej til eller fra efterskolen.

- Man er jo bange for at ryge hjem. Efterskolen er måske det fedeste år i dit liv, og selvfølgelig skal det ikke ødelægges på grund af en aften eller weekend, hvor du vælger at dumme dig. Det er jo et kæmpe selvmål, siger Magnus Tiedemann Andersen.