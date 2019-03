Rekordvåd marts: - Hver dag sit regnvejr

Det triste og meget lidt forårsagtige vejr fortsætter også fredag. Ligesom det har været tilfældet i efterhånden rigtig mange dage, så kommer der igen massive regnskyl ind over Fyn i løbet af dagen.

- Hver dag sit regnvejr. Men fredagen starter tørt, og vi kan endda også være heldige at få nogle solstrejf – og det kan dufte lidt af forår. Men det skal man endnu en gang ikke lade sig snyde af. Et nyt regnvejr er på vej, siger TV 2 Vejrets Per Christiansen.

Som det var tilfældet torsdag, starter dagen mange steder fint, men i løbet af dagen kommer regnen igen.

- Regnvejret kommer ude vestfra i løbet af formiddagen, måske med en fem-ti millimeter regn, som vi også oplevede det torsdag. Altså rekordmeget regn i den her tid, siger Per Christiansen.

Læs også Vådt forårsvejr fortsætter: Marts er på rekordkurs

I forbindelse med regnbygerne i løbet af fredagen kommer der kraftig blæst, der kan stige helt op til kuling.

- Og måske endda endnu kraftigere vindstød, advarer vejrværten.

Alsidigt vejr de næste dage

Weekendvejret bliver en blandt omgang. Lørdag starter med rigtig fint vejr, inden det endnu en gang slår om.

- Ud på dagen skyer det til, og især natten til søndag får vi regnvejr. Det hænger lidt i bremsen søndag, som går hen og bliver en rigtig blæsende omgang, måske igen med kuling, siger Per Christiansen.