Bahadir overfuset på grund af sin hudfarve: - Har du kigget i et spejl, du ligner jo en abekat!

En dansk-tyrkisk ejendomsmægler fra Odense blev fredag aften overfuset og nedgjort for sin etniske baggrund, da han var ude at spise med sin familie.

Hvad der skulle have været en hyggelig spadseretur på havnen i Odense fredag aften for en odenseansk familie og deres venner, udviklede sig til et ubehageligt møde med racisme og fremmedhad.

- Det er faktisk lidt mærkeligt at komme tilbage.

Tre dage efter hændelsen på havnen i Odense, sidder uroen og ubehaget stadig i kroppen på 36-årige Bahadir Demirhan, da han sammen med TV 2/Fyn går en tur i det område, hvor han sammen med sin familie i fredags blev overfuset af mand – alene på baggrund af sin hudfarve.

’Kan du dansk?,’ siger han og kigger op. Jeg vender mig om og siger ’ja, hvorfor?’. Og så beder han mig om at skride hjem, og jeg bliver kaldt perker flere gange. Bahadir Demirhan

- Jeg var chokeret. Det kom fuldstændig bag på mig. Jeg havde slet ikke set det komme, fortæller Bahadir Demirhan, der til hverdag er ejendomsmægler og medejer af Nybolig Odense.

Han er født og opvokset i Danmark, men hans forældre kommer fra Tyrkiet.

Fredag aften gik han tur på Odense Havn med sin familie og nogle venner. De går forbi en mand på en bænk.

Manden på bænken henvender sig til dem.

- Han indleder med helt præcist at sige ’kan du dansk?,’ siger han og kigger op. Jeg vender mig om og siger ’ja, hvorfor?’ Og så beder han mig om at skride hjem, og jeg bliver kaldt perker flere gange.

Den uventede overfusning kom fuldstændig bag på Bahadir Demirhan.

- Det skal lige ind i systemet og vende. Trods det så siger jeg ’jamen, jeg er jo hjemme. Hvor vil du have, jeg skal skride hen?’.

Forgæves forsøg på dialog

Mens familien og vennerne går lidt væk, prøver Bahadir Demirhan at tage en dialog med manden på bænken.

- Jeg sagde blandt andet til ham, at jeg synes ikke, at det han gør, er dansk. Og at jeg faktisk føler mig mere dansk, end han er, med den opførsel han har. Men han svarer ikke rigtig på nogen af tingene, siger Bahadir Demirhan.

Derfor vælger han til sidst at gå fra stedet - og ringe til politiet.

- Jeg havde brug for, at det på en eller anden måde skulle høres. Af en eller anden instans, som måske kunne gøre noget ved det. Og der var det politiet, der faldt mig ind, fortæller Bahadir Demirhan.

Politiet tilbyder at sende en patrulje ned på havnen og fortæller, at han også kan anmelde episoden.

Men det havde Bahadir Demirhan ikke lyst til. Det har han stadigvæk ikke her tre dage efter det ubehagelige optrin.

- Forstår han det ikke ved, at politiet har været nede og give ham en løftet pegefinger, så forstår han det heller ikke ved en retssag.

Vigtigt det bliver hørt

I stedet for at anmelde oplevelsen til politiet, har han valgt at dele sin historie på de sociale medier.

I opslaget beskriver han blandt andet, at manden på bænken kaldte ham en 'abekat' og sagde: "Har du kigget i et spejl, du ligner jo en abekat."

- Jeg lavede et opslag på Facebook, som har været helt overvældende. Rigtig mange mennesker har reageret på det og anerkendt, at det ikke er ok. Så på den måde har jeg egentlig fået det ud af systemet.

- Jeg synes bare, det er vigtigt, det bliver hørt, siger Bahadir Demirhan fra den selvsamme bænk, hvorfra han i fredags blev overfuset.