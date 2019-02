Du bestemmer: Hvilke 15 bands skal kæmpe om plads på årets Tinderbox-plakat?

Igen i år er der plads til tre artister med lokal forankring, når der bliver skruet op for lyden i Tusindårsskoven og Tinderbox-festivalen går i gang.

Hvem der ender på plakaten, afgøres med musikkonkurrencen Tinderbox Band Battle, som igen i år præsenteres i samarbejde med TV 2/Fyn.

Og hvem vinderne end bliver, blander de sig under alle omstændigheder med mængden af prominente musiknavne som The Chainsmokers, Gnags, Diplo og Swedish House Mafia, der allerede står i toppen af listen over optrædende navne.

I den første fase af Tinderbox Band Battle har alle interesserede artister og bands med fynsk forankring kunnet melde sig til. Derefter har de tre spillesteder, der afholder finalerne, hver udvalgt ti bands, der skal optræde på deres scener.

Publikum kan også vinde

Ifølge John Fogde, talsmand for Tinderbox, har der været stor interesse for konkurrencen.

- De mange tilmeldinger til dette års udgave af Tinderbox Band Battle vidner om en meget alsidig og levende musikscene på Fyn, og derfor forventer jeg også, at det bliver tre virkelig spændende finaleaftener. Stort set alle genrer og aldersgrupper var repræsenteret blandt ansøgerne, og af samme grund er jeg overbevist om, at alt fra pop og electronica til rap og metal kommer til at gå videre til finalerne, udtaler han.

Han tilføjer, at publikum som noget nyt kan gå fra finalerne med mere end blot en musikalsk oplevelse. I år bliver der nemlig trukket lod om to partoutbilletter til Tinderbox 2019 blandt publikum ved hver finaleaften.

Her er de 15 bands, du kan sende videre til finalen

Finalen på Musikhuset Posten den 5. marts:

Power Regression

Bound By Law

Karenina

Lite Kite

Juna

The Slowstarters

Strangers In Town

Amaliel

Nord

Pet The Camel

Finalen på Kansas City den 6. marts:

Crown The Beast

The Recorded Voice

Mawic

The Wild Sea

Walking Rumor

Small Town Kicks

Insign

Awake The Lights

Kalaset

Kill Trip

Finalen på Studenterhus Odense den 7. marts:

White Deer

Lara

Divided By X

Ugen Ud

Mads La Cour

Hvid Røg

Long Island

Trouble Is

Ohnothing

Trine Therkelsen

Sendes direkte på TV 2/Fyn

De tre finaleaftener vil ligesom sidste år blive transmitteret på TV 2/Fyn.

- Tinderbox er på få år blevet en markant festival, og derfor er det spændende at følge og dække de muligheder, det giver for nye talenter, der gennem både band battle og festivalen kan sætte et fynsk aftryk på en international festival, siger nyhedschef Mads Boel fra TV 2/Fyn.

De tre vindere af Tinderbox Band Battle modtager normal bandhyre for deres koncert på Tinderbox, og eneste krav for tilmelding er, at man skal kunne påvise en tilknytning til Fyn, da formålet med konkurrencen er at promovere den lokale musikscene.

Du kan læse mere om de tre finaler og tilmelde dig her:

Musikhuset Posten den 5. marts

Kansas City den 6. marts

Studenterhus Odense den 7. marts

Tinderbox 2019 finder sted i Tusindårsskoven i Odense i dagene 27.-29. juni.

