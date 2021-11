Se hvad der betyder mest for fynboernes kryds

I Middelfart er Vestre Skole ét af kommunens 11 valgsteder. Hér er Jens Holme og Helle Holdt på vej ind for at stemme, og med sikkerhed i stemme kvitterer de begge med et ’ja’ til spørgsmålet om, hvorvidt de er klar over, hvor de skal sætte deres kryds.

- Jeg er gennemgående tilfreds med, hvordan tingene er her i kommunen, siger Jens Holme, og Helle Holdt stemmer i:

- Jeg har den samme holdning, og så stemmer jeg også på nogen, jeg kender.