Truet med kniv: - Hvis du ikke afleverer tasken, får du huller i kroppen

Natten til mandag omkring klokken 02.00 blev en 25-årig udsat for et røveri på Kertemindestien i Odense. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Den 25-årige, som er fra Odense, kom gående af stien, da to mænd på én scooter kørte forbi ham og stoppede scooteren foran ham.

Da han forsøgte at gå forbi, tog en af mændene fat i skulderen på den 25-årige og sagde, at de vil have hans bæltetaske. Det afslog den 25-årige, hvilket gerningsmanden besvarede ved at tage en foldekniv frem og sige:

- Hvis du ikke afleverer den, får du huller i kroppen.

Herefter hev gerningsmanden bæltetasken af den 25-årige og satte sig op bag på scooteren. De to mænd kørte derfra ad Kertemindestien mod Vollsmose.

Gerningsmanden var iført en Nike-trøje med lynlås fra hage til bryst, mørke joggingbukser, mørke Adidas-sko og en mørk motorcykelhjelm, der dækkede hele ansigtet.

Der er ikke nogen beskrivelse af, hvad manden, der kørte scooteren, var iført udover en mørk motorcykelhjelm.

Har man oplysninger, der kan hjælpe med efterforskningen, kan man kontakte politiet på telefon 114.

