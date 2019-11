Sarah og Signe bygger børnehjem: - Hvis ikke det var for os, ville det ikke ske

- Vi ved godt, at vi ikke kan redde hele verden. Og vi ved også godt, at vi vil møde nogen, der vil se os som naive.

Sådan siger den 24-årige nordfynbo Sarah Holm Henriksen.

I sine sabbatår tog hun ud i verden og endte i Jinja i Uganda, en by med lidt flere end 100.000 indbyggere.

Her hjalp hun i en periode til i huset hos kvinden Kasonga Sera, som driver et børnehjem og har flere end 20 børn og unge boende. Hjemmet har hun etableret i håbet om at give dem en fremtid med uddannelse og dermed større chance for at overleve.

Nu forsøger Sarah Holm Henriksen at hjælpe både Kasonga Sera og børnene.

- Vi gør det ikke, fordi vi skal. Men vi gør det her, fordi hvis ikke det var for os, ville det ikke ske.

- Sera giver ikke de her børn en ny chance, hun starter deres liv. For uden Sera var de her måske slet ikke i dag, siger Sarah Holm Henriksen.

Fik sine venner med på idéen

Siden sine sabbatår har Sarah Holm Henriksen været tilbage i Uganda flere gange. De sidste to gange har hun haft sin veninde Signe Grave Rasmussen fra Nordfyn med. De kender hender hinanden fra gymnasietiden på Nordfyns Gymnasium i Søndersø.

Selvom 23-årige Signe Grave Rasmussen på forhånd havde svært ved at forstå Sarah Holm Henriksens kærlighed til Sera og de mange børn og unge, var hun overbevist i det øjeblik, hun stod i Jinja i Uganda.

Siden har de to og en tredje veninde arbejdet på at samle ind til et nyt hjem til Sera og børnene, fordi det nuværende hus er gammelt og slidt. Men også fordi de lejer huset, og det er en usikker løsning i Uganda.

- Hvis der kommer nogen og vil købe det eller vil betale en højere leje, bliver de smidt på gaden med det samme, siger Signe Grave Rasmussen.

Et hjem med en ny fremtid

Sera og de flere end 20 børnehjemsbørn holder til i en gammel, rød murstensvilla. De kalder det Seras Caring Place til. Det er et hus med en fordelingsgang og få store rum, som de alle bruger som spisestue og opholdsstue.

Der er et lille køkken med lige præcis de køkkenredskaber, der skal bruges til at lave en grød af majsmel, som er den primære ret ved måltiderne.

Endeligt er der også et par værelse, hvor alle sover tæt og side om side.

- Vores drøm er at finde en grund, hvor der er et hus, som vi kan renovere, siger Sarah Holm Henriksen.

Det er vigtigt for dem, at det nye hus kommer til at indeholde et stort rum, som kan fungere som en læsesal, så de alle kan få ro til at fordybe sig i deres uddannelse. Modsat nu, hvor de læser i stuen, som samtidig også bruges til at synge og danse i.

Derudover skal huset have en stor spisestue med et langt spisebord, hvor de kan sidde sammen og spise som en stor familie. Alle børnene skal også have et værelse med egen seng og et skab, hvor de kan gemme de få stykker tøj, de har.

- De skal have en følelse af, at her hører de til, siger Sarah Holm Henriksen og fortsætter:

- Vi skal også have en grund, som kan dyrkes. Der skal være høns og geder, og Sera og børnene skal være selvforsynende.

Kan ikke redde hele verden

Bevæger man sig uden for den grund, som børnehjemmet ligger på lige nu, går man direkte ind i den barske virkelighed. Her bor børn og gamle på gaden. Sover i papkasser op ad et hegn. Lever af det mad, der ligger i vejkanten, hvis ikke de har været heldige at finde et ordentligt måltid.

- Vi redder vores del af verden. Vores hjerter ligger i Uganda, og de ligger på Seras Caring Place. Vi ved godt, vi ikke kan redde hele verden, siger Sarah Holm Henriksen og fortsætter:

- Det er vores familie. Det er ikke til at beskrive, men tingene giver bare mening.

23-årige Signe Grave Rasmussen og 24-årige Sarah Holm Henriksen har været i gang med projektet i et halvt års tid. De skal bruge en million kroner i alt. Det er penge, de skaffer ved forskellige arrangementer og indsamlinger, som de stabler på benene. Lige nu har de 30.000 kroner, men de tror på, det kan lykkes med tiden.

- Så tror jeg virkeligt, hvis det sker, at man bliver ramt af en følelse af, at man kan, hvad man vil, siger Sarah Holm Henriksen.

Du kan følge og støtte projektet her.