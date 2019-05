Hønge afgav løfte: - Hvis jeg bliver valgt til EU, forlader jeg Folketinget

For ti måneder siden fortalte Karsten Hønge (SF) til TV 2/Fyn, at han var klar til at forlade Folketinget til fordel for Europa-Parlamentet, hvis han blev valgt.

Det løfte blev dog ikke overholdt, da han mandag offentliggjorde, at han nu hellere ville i Folketinget.

- Hvis jeg skulle blive valgt, får fynboerne en direkte forbindelse ind i Europa-Parlamentet - jeg forlader selvfølgelig Folketinget for at overtage mandatet i Europa-Parlamentet, sagde Karsten Hønge til TV 2/Fyn 30. juli 2018.

Det løfte blev som bekendt ikke overholdt.

Ved valget til Europa-Parlamentet fik han knap 20.000 stemmer, men valgte alligevel at takke nej til mandatet.

- Vi har haft en god og lang dialog i ledelsen, hvor vi har endevendt alle sten. Med udsigten til en periode i Folketinget, som mildest talt vil blive meget usikker, og hvor der vil blive meget omskiftelighed, mener jeg, vi har brug for, at vi trækker på de kræfter, der har en erfaring i at være der og sørge for, at SF stadig sejler støt og godt, som partiet har gjort de seneste par år, sagde Karsten Hønge mandag.