Mohamad frygter hjemsendelse: - Hvis jeg kigger på mine danske klassekammerater, er jeg ligesom dem

20-årige Mohamad Abd Almonam flygtede til Danmark fra Syrien for tre år siden. Nu læser han på VUC i Odense, hvor han bliver student til sommer.

- Hvis jeg kigger på mine danske klassekammerater, er jeg ligesom dem. Jeg taler, skriver og drømmer på dansk.

Men nu risikerer han at blive sendt tilbage til Syrien, hvis krigen stopper på grund af paradigmeskiftet i udlændingepolitikken.

- Man lever under permanent stress. Man risikerer at få inddraget sin opholdstilladelse til enhver tid. Det kan blive i morgen, i dag eller om en time. Det ved man ikke endnu, fortæller Mohamad Abd Almonam til TV 2/Fyn.

Mohamad Abd Almonam i sin klasse på VUC i Odense. Foto: Flemming Ellegaard

Sendes ud af landet, når der er fred

I februar vedtog et flertal i Folketinget en lov om et paradigmeskifte i udlændingepolitikken, hvor målet er, at flygtninge skal sendes ud af Danmark, når der er fredeligt nok i hjemlandet.

Jeg har ikke brug for at ligge hjemme på sofaen, fordi jeg er traumatiseret. Jeg er velfungerende. Mohamad Abd Almonam, flygtning fra Syrien

En lov, som blandt andre Enhedslisten, Radikale Venstre og humanitære organisationer har kritiseret. Og som skal diskuteres mellem Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen og Enhedslistens Victoria Velasquez på TV 2/Fyn torsdag klokken 19.30.

Hvad betyder paradigmeskiftet i udlændingepolitikken? Opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte skal fremover kun gives med henblik på midlertidigt ophold.



Integrationsydelsen sænkes med 2.000 kroner for enlige forsørgere og 1.000 kroner for gifte og samboende. Den ændrer også navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse for at sende et signal om, at man ikke skal integreres, men sendes hjem, når det er muligt.



Der indføres et loft over antallet af familiesammenføringer. Kilde: TV 2

Men loven betyder også, at Mohamad Abd Almonam ikke aner, om han har en fremtid på Fyn.

- Det er fuldstændigt trist, at ens opholdstilladelse bliver inddraget, efter man har bygget en tilværelse op her i landet. Alle de integrationsprojekter, som man har deltaget i, har ingen betydning længere, siger Mohamad Abd Almonam og fortsætter:

- Det er uanset, om du er student, læser på universitetet eller arbejder 37 timer om ugen, så bliver din opholdstilladelse inddraget. Men sådan er lovgivningen - og det må man rette sig ind efter.

- Jeg er velfungerende

Paradigmeskiftet dækker over en stribe lovændringer, der skal forhindre, at ni ud af ti flygtninge ender med at blive i Danmark.

Mohamad Abd Almonam forstår udmærket bevæggrundene for paradigmeskiftet, men han mener, at flygtninge, der kæmper for at blive integreret, bør få en chance for at etablere sig i Danmark.

- Den gamle ordning var da glimrende. Når myndighederne skal vurdere om ens opholdstilladelse skal inddrages, så kigger de på integration. Hvis man er velintegreret, får man ikke inddraget sin opholdstilladelse.

- Og hvis man er velintegreret, ligger man ikke samfundet til last, lyder det fra Mohamad Abd Almonam.

Men kan du ikke forstå, at man er nødt til at sende flygtninge hjem, så vi har plads og råd til at modtage nye, hvis der kommer krig et andet sted i verden?

- Jeg står ikke med hatten i hånden. Jeg har ikke brug for at ligge hjemme på sofaen, fordi jeg er traumatiseret. Jeg er velfungerende. Jeg er ikke ligesom de flygtninge, der ikke arbejder og ikke lærer dansk - og som ikke bidrager.

- Jeg har brug for beskyttelse fra mit hjemland, men jeg fungerer ikke som flygtning her i Danmark.

Drømmen om Danmark

Når studenterhuen er i hus, er Mohamad Abd Almonam klar til mere skole - også selvom fremtiden er usikker.

- Jeg vil gerne læse videre. Det kan være, at jeg bliver journalist. Det kan være, at jeg bliver jurist.

Men din drøm er at blive i Danmark?

- Selvfølgelig - til enhver tid.