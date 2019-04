Somalier i opråb til borgmester: - Hvis jeg laver en liste med arbejdsløse somaliere, kan du så hjælpe?

"Som borgmester her i byen har jeg en lille udfordring til dig. Jeg kommer med ti gutter med vidt forskellige uddannelser. Dem skal vi have i arbejde - kan du hjælpe os med det?"

Sådan lød det fra Abdinor Mohammed en dag, hvor Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, besøgte Vollmose.

Abdinor Mohammed bor i Vollsmose og kommer fra Somalia. Han arbejder selv som produktionsarbejder ved Rynkeby på Fyn, men hans venner har problemer med at finde arbejde. Derfor udfordrede han Peter Rahbæk Juel til at hjælpe dem, hvis han samlede 11 somaliere, der gerne ville i arbejde, men som havde svært ved at finde et.

Læs også Afgørelse: Forkert at fjerne somaliske børn fra skole

Borgmesteren sagde ja, og efter en uge kom Abdinor Mohammed med en liste med alle navnene.

Vi har jo hørt en masse om, at de ikke gider at lave noget - men det passer jo ikke, for selvfølgelig vil de det. Jes Halskov, formand for Richard Thomsen A/S

- Jeg tænkte, at det var friskt. Og jeg tænkte, at hvis der er én, der tør rejse sig op på den måde og sige sådan til en borgmester, så fortjener de næsten at få chancen, fortæller Peter Rahbæk Juel til TV 2.

De 11 jobssøgende har mødtes fire gange - første gang i februar 2018 og sidste gang torsdag. Nu er 7 ud af de 11 deltagere i job, og to af dem er begyndt på en uddannelse.

Til møderne har der været forskellige folk fra erhvervslivet, som har holdt oplæg om, hvad det kræver at være på det danske arbejdsmarked, og der har også været arbejdsgrupper, hvor de har arbejdet med cv og jobsamtaler.

01:00 Abdinor Mohammed og Peter Rahbæk Juel til møde Video: Ole Skovsen Luk video

Netværket har gjort en forskel

Abdinor Mohammed er ikke i tvivl om, hvad der har gjort, at hans 11 bekendte har fået noget ud af møderne.

- Det, der har gjort den største forskel, er faktisk netværket. Vi opdagede, at folk er ude, selvom de havde uddannelse, og de havde svært ved at komme på arbejdsmarkedet, fordi de ikke havde netværket i orden. Så det er det, der har gjort den største forskel: Det netværk, som borgmesteren kunne stille op med, fortæller Abdinor Mohammed.

Èn af dem, som er kommet i fast arbejde efter Abdinor Mohammeds udfordring til borgmesteren, er Omar Sheik Ali Jama. Han er blevet fastansat som håndmand, og hjælper nu til på en byggeplads ved Odense havn. Og de nye kolleger er meget begejstret for deres nytilkomne medarbejder.

- Jeg synes, det er super dejligt, at der er ryddet op hver dag, når man kommer. Der bliver fjernet plastik og alverdens affald, så det er rigtig dejligt. Omar er foruden at være en dygtig kollega også en helt fantastisk person. Han er rigtig sjov, så det er en fornøjelse at arbejde med ham, siger Morten Andersen, som er montør hos Richard Thomsen A/S.

Omar Sheik Ali Jama er gald, efter han er startet hos Richard Thomsen A/S Foto: OLE SKOVSEN

Læs også Arbejdsløsheden er faldet i Odense

Manden der stod bag selve ansættelsen af Omar, er Jes Halskov - og han har da også fået en øjenåbner.

- Jeg må indrømme, at jeg var skeptisk i starten, og det er nok den holdning, de fleste af os danskere har, når der kommer en kommer en "derfra". Vi har jo hørt en masse om, at de ikke gider at lave noget - men det passer jo ikke, for selvfølgelig vil de det, siger Jes Halskov, som er formand for Richard Thomsen A/S.

Han kommer også med en opfordring til Omar.

- Jeg håber, Omar går hjem, og forklarer hans venner og andre, at de ikke skal være bange for at komme ud og søge. Hvis de har viljen til det, så får de også et arbejde, fastlår formanden.

Arbejdsmarkedet kender ikke nok til somaliere

Ifølge Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, så kender arbejdsmarkedet ikke nok til somaliere. Og det er et problem, fordi arbejdsmarkedet skriger efter arbejdskraft.

- Vi har en gruppe af somaliere, som fylder alt for meget i ledighedsstatistikken, og det er et problem, når nu vi mangler arbejdskraft. Det er vigtigt, at somalierne får trådt ud af deres eget miljø, og får noget kendskab til konkrete virksomheder og til konkrete netværk med danskere, siger den odenesanske borgmester.

Borgmesteren er glad for, at der findes folk som Abdinor Mohammed og sætter pris på engagementet.

- Der er håb for arbejdsmarkedet derude - også den somaliske gruppe. Der er, helt generelt, et kæmpe menneskepotentiale blandt vores borgere med indvandrerbaggrund. Det har vores somaliske borgere med denne her udfordring i hvert fald lige bevist, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2.

Se hele indslaget om Abdinor Mohammeds udfordring til Peter Rahbæk Juel her: