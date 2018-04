Hvis konflikten rammer: Det betyder det for konfirmationer på Fyn

Hvis de offentligt ansatte ikke lander en overenskomstaftale, risikerer flere af landets præster at blive ramt af strejke og lockout. På Fyn kommer det dog ikke til at gå ud over konfirmationerne.

Mens højsæsonen for konfirmationer buldrer løs, og kirkerne weekend efter weekend fyldes af piger i hvide kjoler og drenge i jakkesæt klar til at bekræfte deres tro på gud, buldrer også overenskomstforhandlingerne for offentligt ansatte.

Ender forhandlingerne i strejke og senere lockout kan det spænde ben for kirken. Landets præster er nemlig også overenskomstansat og kan dermed ikke arbejde, hvis konflikten optrappes.

To biskopper på landsplan har dog ikke tænkt sig, at det skal gå ud over konfirmanderne. På Fyn har biskop Tine Lindhardt besluttet, at konfirmationerne i stedet gennemføres af kirkernes provster - præsternes chefer, der er undtaget strejke - eller af biskoppen selv.

- Selvfølgelig vil alle foretrække, at det er konfirmandernes egen præst, der konfirmerer dem, men kommer der en konflikt, synes jeg alligevel, at det er bedre, at konfirmanderne kan blive konfirmeret af en provst eller biskop end slet ikke, siger biskoppen.

Det samme har man besluttet på Lolland Falster.

Deadline på tirsdag

Fyens Stifts har cirka 35 overenskomstansatte præster, ligesom også kirkefunktionærerne strejker, hvis forhandlingerne går i hårdknude. Det vil derfor kunne mærkes, at konfirmationerne afvikles med lav bemanding.

- Mange gudstjenester og kirkelige handlinger vil skulle gennemføres uden organist, kirketjener og graver, siger Tine Lindhardt.

Hvis forligsmanden den 1. maj erkender, at der ikke kan opnås enighed blandt parterne, kan der udbryde strejke den 6. maj og lockout den 12. maj.

