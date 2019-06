Ny spareplan: - Hvis man vil hæve kvaliteten, skal man ikke fyre medarbejdere

I spareplanen står der:

Der vil være færre pædagoger i børnehusene, hvilket kan få betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde. International og dansk forskning fastslår, at uddannet personale i dagtilbud har en positiv effekt for børnene. Børnene får et mere stimulerende og aldersvarende miljø, og de bliver bedre klædt på til at starte i skole, jo bedre uddannet personalet er. Nyeste forskning viser, at den vigtigste faktor for kvaliteten i dagtilbud er personalets uddannelsesniveau, og at personalets kompetencer har en betydning for, om børnene får en tidlig og rettidig indsats. Forældre til børn i vuggestue og børnehave har en øget bevidsthed om både betydning af normering og uddannet personale, fordi forskning på dagtilbudsområdet de seneste år har fået opmærksomhed. En ændring af fordelingen mellem pædagoger og pædagogiske assistenter kan vurderes som en forringelse af serviceniveauet.