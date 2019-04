Nej til tobakspenge? Hvis Odense ikke vil have pengene, er der nok andre der vil

På Augustinus Fondens kontor i København bliver Odense Kommunes debat om tobak fulgt med interesse.

Kommunens sundhedsudvalg besluttede tirsdag, at events i byen fremover skal foregå uden uden finansiering fra tobaksindustrien. Det vil i yderste konsekvens betyde, at man må sige nej tak til donationer fra Augustinus Fonden.

Jeg har fuld respekt for, at der føres en politisk dialog om, hvordan man vil indrette sig i Odense Kommune, og at man ønsker at drøfte, hvilke midler, man vil modtage. Frank Rechendorff Møller, direktør, Augustinus Fonden.

- Jeg har fuld respekt for, at der føres en politisk dialog om, hvordan man vil indrette sig i Odense Kommune, og at man ønsker at drøfte, hvilke midler man vil modtage. Jeg har noteret mig, at man lægger op til en nuanceret dialog, og at man er opmærksom på, at det er et komplekst felt, siger fondens direktør, Frank Rechendorff Møller.

Når fondens direktør kalder det for et komplekst emne, hentyder han til fondens sammensætning. For eksempel mener han, det er en sandhed med modifikationer, når man omtaler Augustinus Fonden som en "tobaksfond".

Fonden har ganske vist sine rødder i tobaksindustrien, men i dag er det kun syv procent Augustinus Fondens samlede formue, som er investeret i Scandinavian Tobacco Group.

Resten udgøres af ejerskaber og finansielle positioner i danske og internationale virksomheder. Deriblandt i Tivoli, Gyldendal, Kristeligt Dagblad og møbelvirksomheden Frits Hansen A/S.

Augustinus Fonden holder dermed ikke regnskab med, om det er overskuddet fra Tivoli eller fra cigarsalget i Scandinavian Tobacco Group, der bruges til at støtte kulturbegivenhederne i Odense Kommune.

Andre kan modtage pengene

Fonden er i dag en stor bidragyder til dansk kunst og kultur. Langt størstedelen af bevillingerne går til kulturområdet, fordi det var fondens stifters vilje. I 2018 gik 245 millioner kroner af fondens samlede bevillinger på 318 millioner kroner til kunst og kultur.

Afviklingen af Carl Nielsen International Competition 2019 i Odense blev støttet med 1 million kroner fra Augustinus Fonden. Foto: Knud Erik Jørgensen, Odense Symfoniorkester – OS

Hvis Odense Kommunes events ender med at sige nej tak til støtte fra fonden, er der ifølge direktøren nok andre, der vil sige ja tak.

- Det er ikke vores oplevelse, at der ikke er efterspørgsel efter de muligheder, vi har for at bidrage til kunst og kultur i det ganske land. Og det vil vi fortsat gøre, hvis det er muligt i Odense. Ellers fortsætter vi med andre samarbejdspartnere, der har interesse i det, siger direktøren.

Seneste donationer fra Augustinus Fonden til Odense:​​​​​ H.C. Andersen Museet: 27 mio. kr. til indretning af nyt museum i tilknytning til fødehjem

Carl Nielsen-konkurrencen: 1 mio. kr. til afvikling

Erhvervelse af H.C. Andersens billedbog: 3,4 mio. kr.

Møntergården: 15 mio. kr. til nye udstillinger

Den Fynske Landsby: 1 mio. kr. til Maderup Vindmølle

Seneste donationer fra Augustinus Fonden til det øvrige Fyn: Nyborg Slot/Østfyns Museer: 26,6 mio. kr. til indretning af udstilling

CLAY Keramikmuseum: 15 mio. kr. til udvidelse af museet

Naturama: 3,5 mio. kr.

Ladby Skibet: 3,4 mio. kr. til vikingemuseet

Ifølge Frank Rechendorff Møller vil det mærkes ved, at der kommer færre ansøgninger fra Odense. Fonden behandler de ansøgninger, der kommer, og hvis der ikke er nogen med afsenderadresse i Odense, kigger man bare videre i bunken.

Ændret samfundsholdning til tobak

Det er ikke mange år siden, at det var helt normalt at ryge på cafeer, til møder og på arbejdspladser. Men skridt for skridt har samfundsholdningen ændret sig, og dermed bliver der også stillet skarpt med det moralske lys på fondens ejerandel i Scandinavian Tobacco Group. På samme måde, som når pensionsselskaber overvejer deres engagement i våben- eller tobaksvirksomheder.

Men Augustinus Fondens direktør kan ikke kommentere på, om man vil droppe tobaksejerskabet for at tilpasse sig den ændrede samfundsholdning.

- Vi tilrettelægger vores ejerskaber og investeringer, så formuen bevares og udvikles, og det kræver en varieret sammensætning af ejerskaber. Helt konkret har vi et historisk fundament i tobaksproduktion. Vores konkrete overvejelser om tobaksvirksomheden kan jeg ikke kommentere på. Det er en børsnoteret virksomhed, og der er et marked, der bliver påvirket af den måde, vi udtaler os, siger Frank Rechendorff Møller.

Alligevel er den ændrede samfundsholdning til tobak ikke gået direktørens næse forbi.

- Vi kan, som alle andre, generelt iagttage, at der er etiske diskussioner om, hvordan vi indretter samfundet. Men jeg glæder mig også over, at man i Odense har noteret sig, at det er en kompleks problemstilling. At sikre sig, at der er fuld etisk flyvehøjde i alle henseender, det er en kompleks affære.

Sundhedsudvalgets beslutning om skærpet holdning til tobak skal senere behandles i økonomiudvalget og byrådet.

