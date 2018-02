Hvor er afkørslen? Lyset slukkes på motorvejen

Vejdirektoratet vil en forsøgsperiode holde lyset på de store vejvisningstavler henover de fynske motorveje slukket.

Fynske Motorvej og Svendborgmotorvejen vil fremover virke en del mørkere end hidtil. Vejdirektoratet har nemlig valgt at slukke de oplyste vejvisningtavler hen over motorvejene om natten.

Årsagen er, at tavlerne bruger for meget energi. Samtidig har flere naboer til motorvejene klaget over den oplyste nattehimmel.

- Vi arbejder løbende på at mindske vores energiforbrug, og da de store motorvejstavler sluger rigtig meget energi har vi besluttet at prøve, om vi kan undvære belysningen af dem, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet Michael Aakjer Nielsen i en pressemeddelelse.

Stol på gps'en

Forsøget vil betyde, at det kan blive sværere for trafikanter at læse tavlerne særligt i perioder med rim og dugdannelse.

Men Vejdirektoratet tror dog alligevel, at hvis du misser det første skilt med afkørselsinformation, ser du nok det næste, og ellers fortæller din gps dig formentlig, hvor du skal dreje af.

- Vores vurdering er, at det faktum, at der skiltes på motorvejene i flere omgange, samt at trafikanterne i langt større omfang end tidligere benytter navigationssystemer i bilerne, gør, at det ikke vil være en væsentlig gene. Men det er netop dét, vi skal afprøve i praksis, fortæller Michael Aakjer Nielsen.

De slukkede lamper vil foruden Fyn også blive afprøvet i Aarhus. I alt vil 46 belysningsanlæg blive slukket som en del af forsøget. Afdelingslederen oplyser desuden, at forsøget vil bringe Danmark på linje med flere af vores nabolande, der kun under særlige omstændigheder har lys på motorvejstavlerne.

Forsøget løber frem til 1. juni.

Foto: Vejdirektoratet