Vestfynsk borgmester: Hvor er mit togspor?

Finansloven for 2019 er mere eller mindre på plads. Dog kom højhastighedsbanen på Vestfyn heller ikke med i denne omgang, selvom det kom til afstemning ved et ændringsforslag, fremsat af Socialdemokratiet.

Forligspartierne bag højhastighedsbanen over Vestfyn har et flertal udenom regeringen, og består af hele venstrefløjen, samt Dansk Folkeparti.

Hvis de (forligspartierne bag togfonden, red.) ville, så kunne de jo sætte sig ned med det samme, kigge transportministeren stift i øjnene og sige, at vi skal have den her højhastighedsbane. Det forstår jeg ikke, at de ikke har gjort Søren Steen Andersen, borgmester (V), Assens

Det springende punkt for om højhastighedsbanen kunne blive sikret i denne omgang, var om Dansk Folkeparti ville stemme for deres forligskreds med venstrefløjen, eller for deres finanslovsaftale med regeringen.

DF valgte det sidste.

Søren Steen Andersen undrer sig

Søren Steen Andersen, Venstres Borgmester i Assens, forstår ikke, hvorfor højhastighedsbanen ikke kom med i finansloven. Han henviser til, at Dansk Folkeparti før er sprunget fra i spørgsmålet om en ekstra Vejlefjordbro.

- Jeg kan kun læse situationen sådan, at der var mere end 100 mandater for den her højhastighedsbane. Så har jeg jo hele tiden haft den viden, at hvis de ville, så kunne de jo sætte sig ned med det samme, kigge transportministeren stift i øjnene og sige, at vi skal have den her højhastighedsbane, siger Søren Steen Andersen.

Han fortsætter:

- Det forstår jeg ikke, at de ikke har gjort. Ellers kan jeg ikke tolke det anderledes end, at Dansk Folkeparti er hoppet baglæns ud af det her, ligesom de gjorde med den ekstra Vejlefjordbro, men det har de jo ikke proklameret denne gang.

Togfonden DF er med i forligskredsen bag Togfonden DK som i 2014 sammen med den daværende SR-regering samt SF og Enhedslisten. De fem partier lagde en række planer for infrastrukturprojekter, samt finansieringen for det. Højhastighedsbanen over Vestfyn er en del af planerne, og arbejdet skal efter planen påbegyndes i 2020. Se mere

Kim Christiansen, transportordfører for Dansk Folkeparti, forsikrer for deres engagement for projektet.

- Næste år, når vi diskuterer finanslov, så skal der selvfølgelig indbudgetteres midler til banen på Vestfyn, der er ikke nogen mere end Dansk Folkeparti der ønsker at realisere den bane, pointerer DF's transportordfører.

Erik Christensen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, undrer sig over at Dansk Folkeparti ikke stemte for ændringsforslaget i år.

- Det undrer mig meget, at et af forligspartierne i Togfonden ikke kan bakke op omkring, at vi får Togfondens fase et, skrevet ind i finansloven. Der er jo finansiering for det. Sidste år undrede vi os jo over, at det ikke var kommet med i finanslovsforhandlingerne mellem Dansk Folkeparti og Regeringen, siger det socialdemokratiske folketingsmedlem.

Han tilføjer:

- i 2017 var forklaringen, at det havde man simpelthen glemt - det (forslaget, red.) var faldet ned mellem to stole. Fair nok. Da vi så kan se, at det heller ikke er med i år, så stiller vi det her ændringsforslag, og havde en forventning om at der var opbakning til det blandt alle togfondens partier. Det undrer vi os over alle sammen, at der ikke var.

00:34 Kim Christiansen (DF) mener ikke, at man har glemt højhastighedsbanen på Vestfyn. Luk video

Kim Christiansen, transportordfører for Dansk Folkeparti svarer på, hvorfor de har stemt imod Socialdemokratiets ændringsforslag.

- Der skal ikke bruges penge i 2019, og det vi stemte om her den anden dag, det var finansloven for 2019. Der skal først bruges penge i Vestfyn fra 2020. Det vil sige næste år, når vi forhandler finanslov, så skal det selvfølgelig med ind på finansloven der, lyder det fra Kim Christiansen.

Banen er vigtig for nærområder

Søren Steen Andersen pointerer vigtigheden af højhastighedsbanen, som en forudsætning for andre planer mellem kommunerne på Midt- og Vestfyn.

- En af vores tanker er, at når der kommer en højhastighedsbane, så aflaster man den eksisterende bane. Det gør at der er mere plads til at lave halvtimesdrift, mere plads til at man kan benytte sig af de små stationer i for eksempel Bred og Skalbjerg. I det fynske samarbejde, Byregion Fyn, der har vi også nogle prioriteter, et af dem er en S-togs-tilgang til banerne på Fyn. Hvor der er hyppige afgange der kan nærbetjene Odense og Vestfynsområdet, siger Assens' borgmester.

Højhastighedsbanen kommer til at ligge på den nordlige linjeføring.

Han uddyber, at det har konsekvens for borgerne i nærområdet, når det ikke kommer med på finansloven:

- Vi har brug for at der kommer ro på i forhold til vores borgere der bor der. Det kan ikke nytte noget at de ikke ved om de er købt eller solgt, i forhold til om der kommer en bane i deres nabolag.

Til spørgsmålet om, at lodsejerne ikke ved om de er købt eller solgt, svarer Kim Christiansen:

- Det ved lodsejerne godt hvorvidt de er, for vi har lavet VVM (vurdering af virkninger for miljøet, red.) og alle partier i togfonden har bestemt at det skal være nordlig linjeføring. Alle de der beslutninger er taget, så alt det der arbejde det foregår ufortrødent.