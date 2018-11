Stem her: Hvor findes Fyns bedste pølsevogn på hjul?

Café Fodkold. Svineknallert. Skinkekutter.

Pølsevognen går under mange navne og har været at finde på Fyn i over 90 år. Men gennem de seneste årtier er der er blevet markant færre pølsevogne på hjul i de fynske gader. I dag er der på Fyn kun syv af de rullende vogne tilbage som fast inventar i gadebilledet.

Der er andre forskellige steder, hvor man kan få hotdogs - for eksempel grillbarer, fastbyggede pølseboder og tankstationer. Men pølsevognen med hjul er ved at være et sjældent syn.

Tilbage i 1970'erne var der på landsplan omkring 800 pølsevogne. I dag er der kun omkring 100 tilbage i gaderne landet over.

Kun syv tilbage

På Fyn er der i dag samlet kun syv pølsevogne, der ruller ud til deres faste plads om morgenen og hjem om aftenen. Derfor vil TV 2/Fyn hylde den klassiske, rullende pølsevogn ved at finde Fyns bedste af slagsen - og du kan være med ved at stemme på din favorit.

Når afstemningen er slut, tester TV 2/Fyn sammen med en hotdogelsker de pølsevogne, som er mest populære blandt fynboerne.

Nedenfor kan du se, hvor på Fyn de syv rullende pølsevogne er placeret: