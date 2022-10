Temperaturen sænkes: Hvor koldt er 19 grader egentlig?

19 grader kan føles koldt på en sommerdag, men varmt i et pingvinanlæg.



Men hvor koldt er det egentlig?



Oftest er der 19 grader, når du træder ind i en Kvickly- eller Fakta-butik, og det er fremover den temperatur, der vil være i klasselokaler. Det er også den temperatur, der vil være på biblioteket, på borgerservice og på rådhuset.

Fra 1. oktober er temperaturen blevet sænket i de offentlige bygninger. Det sker efter at regeringen sammen med regionerne og kommunerne i september blev enige om at skrue ned for temperaturen, for at spare på energien.

Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen på arbejdspladser holdes mellem 20 og 22 grader ved stillesiddende arbejde, som blandt andet skoler og kontorer. Det skriver det på sin hjemmeside.

Varmere hos bageren og koldere hos pingvinerne

Da skolelever og offentligt ansatte mødte ind mandag morgen, var der 19 grader.

Det er koldere end temperaturen i bageriet hos Stjernebageren i Odense. Der er der sjældent under 25 grader, fortæller bagermester og indehaver Michael Bogetoft Christiansen.

- Vi tænder ikke for varmen, før der er minusgrader udenfor, siger han, og understreger at ovnene afgiver ekstremt meget varme, når lågerne åbnes.

Men 19 grader er varmere end det arktiske anlæg i Odense Zoo.

Når dyrepasser Brian Skræp skal fodre pingvinerne foregår det i fem graders kulde.

- Jeg klæder mig på med ekstra vintertøj fra top til tå. Det er både uldhue, skidragt, vandtætte handsker med for og store termostøvler, siger han.

Hos Coop har der tidligere været omkring 21 grader, men i løbet af september er temperaturen blevet sænket til omkring de 19 grader.

- Det skal være tåleligt for medarbejderne at være der, og så skal vi selvfølgelig leve op til arbejdsmiljøreglerne, siger informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen.

Hvis du er bange for, at du ikke kan holde varmen i 19 grader, har dyrepasseren Brian Skræp gode råd. Han arbejder i temperaturer ned til fem grader.