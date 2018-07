Hvor mange kom ind på de fynske uddannelser?

9.220 studerende fik natten til lørdag at vide, at de var kommet ind på en af de fynske uddannelsesinstitutioner.

Næsten 100.000 håbefulde unge mennesker tjekkede natten til lørdag deres e-Boks klokken 00.01 for at se, hvad de skal lave de næste mange år.

I år kan 9.220 studerende glæde sig over, at de får besked om, at de er blevet optaget på en af de fynske uddannelsesinstitutioner. Det viser tal, der er offentliggjort på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Igen i år var det Syddansk Universitet, der var den fynske uddannelsesinstitution, der løb med det største antal af optaget studerende. 5.359 fik at vide natten til lørdag, at de havde fået plads på en af de uddannelser, som det syddanske universitet udbyder. Sidste år var tallet 5.400.

På Erhvervsakademiet Lillebælt, der tilbyder korte- og mellemlange erhvervsuddannelser, er der i år optaget 1.413 studerende, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år, hvor 1.400 fik plads.

University College Lillebælt, der blandt andet uddanner lærere, socialrådgivere og sygeplejersker, har optaget 2.247 i år, hvor de sidste år optog lidt færre - nemlig 2.194 studerende.