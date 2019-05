Debatmøde i Odense: Hvor mange voksne skal der være per barn i vuggestuer og børnehaver?

Hvor er der en voksen?

Sådan lød spørgsmålet i begyndelsen af april, da forældre demonstrerede for minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

Forældrebevægelsen gik på gaden i hele landet, og flere tusinde forældre og børn med bannere og balloner krævede mere omsorg, bedre vilkår og flere voksne i daginstitutionerne.

Krav, som mange pædagoger bakker op om. Blandt andre Louise Jessen og Mette Gylling Dørup, der begge arbejder som pædagoger i Nyborg Kommune.

Jeg synes, børnene har ret til omsorg og nærvær hele dagen og ikke kun i få timer om dagen, som det er nu Louise Jessen, pædagog

- Jeg synes, det er vigtigt, at der kommer en bedre normering i vores daginstitutioner. Jeg synes, børnene har ret til omsorg og nærvær hele dagen og ikke kun i få timer om dagen, som det er nu, siger Louise Jessen, der er pædagog i en vuggestue.

Ønsker, som også Mette Gylling Dørup, der arbejder som pædagog i en specialgruppe, har.

- Der skal være mulighed for, at man kan trøste et barn, der er ked af det, samtidig med at der også er et barn, der har lort i bleen og skal skiftes, siger Mette Gylling Dørup.

De to pædagoger er enige om, at mangler hænder.

- Der er simpelthen ikke ansat pædagoger nok til hverken at varetage den pædagogiske opgave eller alle de andre opgaver, der følger med, siger Mette Gylling Dørup.

Skal Folketinget fastsætte minimumsnormeringer?

Men hvordan bliver udfordringerne løst? Skal Folketinget bestemme, hvor mange pædagoger der skal være per barn i vuggestuer og børnehaver? Eller skal løsningen findes et helt andet sted?

Det er noget af det, som en række fynske folketingskandidater skal debattere, når TV 2/Fyn inviterer til debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium i Odense. Du er velkommen til at deltage i debatten.

Deltag i debatten Hvor: Tietgen Handelsgymnasium, Elmelundsvej 10, 5200 Odense V Hvornår: Debatten begynder klokken 17.30. Dørene åbner klokken 17.00, og der vil være en goodiebag til alle, der kommer og overværer debatterne. Debatterne sendes også på TV 2/Fyn Nyhedskanalen og streames på tv2fyn.dk Deltagere: Vibeke Syppli Enrum, Enhedslisten

Line Mørk, SF

Mikkel Holm-Pedersen, Alternativet

Erik Christensen, Socialdemokratiet

Anne Skau Styrishave, Radikale Venstre

Pernille Bendixen, Dansk Folkeparti

Jane Heitmann, Venstre

Simon Lavdal Pedersen, Kristendemokraterne

Roya Moore, Konservative

Frederik Nilausen Dam, Liberal Alliance

Benny Bindslev, Nye Borgerlige

Gert Dyrn, Partiet Riskær Pedersen

Martin L. Christensen, Stram Kurs

