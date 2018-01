- Hvor pokker er min bus? Farligt trafikkaos mandag morgen

Kaotisk. Panik. Noget lort. Og ligefremt farligt. Der var ikke ligefrem store roser fra passagererne mandag morgen, efter FynBus har flyttet bussernes holdepladser og ændret i køreplanen. FynBus frygter, at der kan ske ulykker.

Den første hverdagsmorgen med nye holdepladser for busserne i Odense var noget bøvlet for flere passagerer.

Min bus har flyttet sig. Så jeg skal til at finde ud af, hvor pokker den egentlig er henne Julie Maria Rasmussen, Odense

- Min bus har flyttet sig. Så jeg skal til at finde ud af, hvor pokker den egentlig er henne, fortæller Julie Maria Rasmussen fra Odense, da TV 2/Fyn kommer forbi på Østre Stationsvej tidligt mandag morgen.

- Ja, det er fandme noget lort, lyder det fra en ung gut, der stryger forbi journalisten.

Busserne flytter plads

På grund af letbanebyggeriet har FynBus flyttet bybusserne fra de vante holdepladser på Odense Banegård Center til Østre Stationsvej ved Kongens Have. Og til bagsiden af banegården ved Dannebrogsgade. Samtidig er der blevet ændret i køreplanerne.

- Jeg synes, det er ret koldt, og det har været indviklet til at starte med, når vi ikke ved, hvor vores busser kører, og når man bare pludselig bliver sat af foran banegården, hvor vi ikke kan komme ind, siger Kamil Acar fra Odense.

Læskur på vej på plads til de mange frysende buspassagerer på Østre Stationsvej. Foto: Ole Holbech

Frygter kaos på cykelstierne

Hos FynBus erkender man, at det skaber problemer, når man laver om på forholdene for tusindvis af passagerer. Og så er direktøren bekymret for passagerernes sikkerhed ved de nye holdepladser.

- Dét, der er det sværeste sted, er foran den gamle banegård, hvor mange hundrede passagerer står ude på cykelstien, og cyklisterne har det lidt sådan, at det er dem, der skal til først. Så de kommer kørende med uændret hastighed og ringer med klokken, så det er rimeligt kaotisk at se på, fortæller Carsten Hyldborg Jensen, der er direktør i FynBus. Han fortsætter:

Men man kan i hvert fald observere, der godt kan være nogle farlige situationer Carsten Hyldborg Jensen, direktør i FynBus

- Og så er jeg lidt nervøs for, at folk træffer impuls beslutninger - specielt når noget er nyt, at der er nogen, der løber ud mellem busserne og ud på vejen uden at orientere sig. Så det er ikke en optimal løsning, som jeg ser det lige nu.

Cyklister og buspassagerer vælter rundt mellem hinanden på cykelstien. Foto: Ole Holbech

Hvor holder din bus?

Det er for at gøre plads til letbanens skinner og den kommende station på Østre Stationsvej, at busterminalen ved Odense Banegård Center skal bygges om. Busserne er derfor flyttet væk derfra, så bilerne kan køre gennem terminalen. Du kan se herunder, hvor din bus holder henne. Og så kan du læse mere her.

Her kan du se, hvor din bus holder henne efter de nye planer. Foto: Grafik FynBus

Hvad kan I gøre for at forbedre de ting?

- Vores teknikere og Odense Kommune kigger på forholdene, og det bliver også evalueret her til morgen for at se, om der er nogle ting, vi kan gøre. Jeg skal afholde mig fra at komme med tekniske forslag. Det synes jeg, at der er nogen, der er bedre til. Men man kan i hvert fald observere, der godt kan være nogle farlige situationer, siger Carsten Hyldborg Jensen.