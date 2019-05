Debatmøde i Marslev: Hvordan er fremtidens sundhedsvæsen skruet sammen på Fyn?

Hvordan kommer fremtidens sundhedsvæsen til at se ud på Fyn?

Det er et af emnerne, der er til debat, når TV 2/Fyn inviterer til debatmøde på Østfyns Produktionsskole i Marslev.

Der skal nogle ressourcer til. Både økonomisk og personalemæssigt, hvis man vil flytte nogle af de her opgaver fra sygehusene ud i kommunerne Camilla Weber, hjemmesygeplejerske, Svendborg Kommune

Ifølge regeringen og Dansk Folkepartis udspil til en ny sundhedsreform skal flere af de behandlinger, der i dag foretages på sygehuset, i stedet udføres af egen læge.

- Jeg håber, de har fået øje på, at der skal nogle ressourcer til - både økonomisk og personalemæssigt - hvis man vil flytte nogle af de her opgaver fra sygehuse ud i kommuner, lyder det fra Camilla Weber, der er hjemmesygeplejerske i Svendborg Kommune.

Målet med regeringen og Dansk Folkepartis udspil er at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen, så alle får lige god behandling, uanset hvor man bor i landet. Og at undgå at patienterne bliver kastebolde i systemet.

Ønske om bedre samarbejde

For Camilla Weber er det ikke så vigtigt, om rammerne for sundhedsvæsenet i fremtiden kommer til at hedde regioner eller sundhedsfællesskaber. Det vigtigste for hende er, at det overordnede samarbejde bliver bedre.

- Vi har brug for, at vi arbejder tættere sammen, og at vi udnytter hinandens kompetencer noget bedre, siger hun.

Flere behandlinger skal altså flyttes fra sygehusene og ud i kommunerne. Men hvordan skal det lade sig gøre?

Det håber Camillla Weber at få svar på, når TV 2/Fyn inviterer til debatmøde på Østfyns Produktionsskole i Marslev.