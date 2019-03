Læger øver sig: Hvordan fortæller man en patient, at hun har kræft?

- Hvornår kan jeg blive dårlig?

En 66-årig kvinde sidder opløst med tårerne trillende ned ad kinderne. Hun har lige fået at vide, at hun har kræft i bugspytkirtlen og leveren.

Overfor hende sidder sygeplejerske Mia Ming og forsøger både at trøste og forklare, hvad kemobehandlingen kan give af bivirkninger.

En skuespiller spiller kræftsyg for at gøre læger og sygeplejersker fra Onkologisk afdeling bedre til de svære samtaler. Foto: Morten Grundholm

Scenen er realistisk, men den 66-årige kvinde er en skuespiller, der spiller kræftsyg.

Og Mia Ming er sammen med flere andre kolleger fra Onkologisk afdeling på OUH i gang med at øve de svære samtaler med patienter og pårørende på en temadag.

Vi taler jo om liv og død hver dag

Dagen er en del af et udviklingsprojekt, der skal gøre læger og sygeplejersker bedre til at kommunikere og dermed give patienterne en bedre oplevelse. Også selvom patienterne får dårlige nyheder.

- Vi taler jo om liv og død, og det gør man selvfølgelig også på andre afdelinger, men her kommer det måske en smule tættere på, når man har med kræftpatienter at gøre, fortæller Mia Ming, der indrømmer, at der er ting, som hun har svært ved.

- Jeg har måske lidt svært ved at slå igennem, når jeg skal sætte en dagsorden for, hvad der skal ske i løbet af vores samtale. Det kan være rigtig svært at bryde ind. Det er jo lidt uartigt, siger hun.

Mia Ming øver sammen med en skuespiller samtale om kemo, hårtab og forvirring over mærkelig ord. Foto: Morten Grundholm

Alle medarbejdere på Onkologisk afdeling kommer igennem forløbet.

- Vi vil rigtig gerne give vores patienter en rigtig god oplevelse, når de kommer til samtale inde hos os. Vi ved, at det kan være svært at videregive de beskeder og budskaber, som vores patienter skal have på vores afdeling, fortæller sygeplejerske Lene Vedel Vestergaard, der står bag projektet.

Kan det godt lade sig gøre at give en hård besked på en god måde?

- Det kan det sagtens. Og det er det, vi gør med vores kommunikationsprojekt.

Alle læger og sygeplejersker har i deres uddannelse været igennem et forløb med fokus på kommunikation, men mange trænger til at få det genopfrisket.

- Dét, at man ikke kører på automatpilot, men at man for hver eneste samtale tænker: Det her er måske den vigtigste situation for min patient, fortæller vejleder og overlæge Søren Cold.