100 år efter Johannes Larsen tog på togt: Kunstnere sejler fortsat med Rylen

Formålet var at beskrive de danske øers natur - præcis som dagens ekspedition skal gøre det.

- Johannes Larsen var meget optaget af at tælle, hvad der var af fugle. Så man har nøje beskrevet, hvad der er. Og dagens tur er for at prøve at sammenligne, hvad der er af fugle 100 år efter. Hvad er kommet til, og hvad er faldet fra, siger Jens Bohr, kunstner og skipper på Rylen.



Med på dagens togt til Romsø var Jens Frimer fra Thy. Han er - ligesom Johannes Larsen var det - interesseret i fugle og at tegne dem.

- Man bliver lidt ydmyg over at træde i deres fodspor med 100 års forsinkelse, og stige i land på det, der var pionerarbejde. At beskrive Danmark på den måde, hvor man ikke sad inde ved et skrivebord, men faktisk tog ud og så, hvad der skete på de små øer, siger Jens Frimer.