Børnenes Danmark: Hvordan har vores børn det, hvis de selv skal sige det?

Nu synes vi, det er på tide, at børnene får en stærkere stemme, så vi får deres rene version af, hvordan de synes, det er at være barn i Danmark i 2019. Stefan Brix, redaktør for Børnenes Danmark på TV 2/FYN.

Vi hører ofte, at børn får flere og flere diagnoser, at de spiller for meget computer, og at de rører sig for lidt.

Men hvordan har danske børn det, hvis de selv skal sige det?

Det spørgsmål er omdrejningspunktet, når TV 2/FYN, TV 2 og de øvrige TV 2-regioner i uge 41 og frem mod efterårsferien sætter fokus på ’Børnenes Danmark’.

En stærkere stemme til børnene

Formålet med det nye samarbejde er i høj grad at give ordet til børnene selv.

- Vi har alle været børn engang, og vi har hver især vores egen version af, hvordan vores opvækst var. Hvad der gjorde os glade eller kede af det, hvordan vi hver især følte, vi passede ind i familien, blandt vennerne, i skolen eller når man gik til fodbold eller håndbold. Men børnelivet ændrer sig i takt med at samfundet gør det samme - både teknologisk, socialt og politisk, lyder det fra Stefan Brix, der er redaktør for Børnenes Danmark på TV 2/FYN.

Læs også Børnenes Danmark: Kom og vær med til at stoppe mobning

Han fortsætter:

- Smartphones og sociale medier, præstationskultur med tests og karakterer, diagnoser og stress hører vi jo ofte om. Og nu synes vi, det er på tide, at børnene får en stærkere stemme, så vi får deres rene version af, hvordan de synes, det er at være barn i Danmark i 2019.

400 fynske børn bidrager

Derfor har vi på TV 2/FYN i løbet af de seneste uger været i kontakt med knap 400 børn i 6. klasser rundt omkring på Fyn, for at høre mere om deres liv - skoleliv, fritidsliv, familieliv og deres liv med deres venner.

Fra mandag i uge 41 vil vi fortælle børnenes historier her på hjemmesiden, på sociale medier og i TV.

Læs også Slik-belønning: Mor tog sine børn ud af skolen

Onsdag inviterer vi til et arrangement, hvor vi sammen med vores helt eget børnepanel sætter fokus på mobning og hvordan vi sammen bekæmper mobning mellem børn.

- Ud over at fortælle børnenes version videre, vil vi gerne spille en aktiv rolle i at skabe et bedre børneliv. En ud af fem danske børn bliver for eksempel udsat for mobning, og derfor prøver vi også med en event gennem leg, workshops og debat at finde frem til, hvordan vi kan få gjort noget ved et problem, som åbenbart bliver ved med at fylde hos danske børn, siger Stefan Brix, redaktør for Børnenes Danmark på TV 2/FYN.

Research hos skolebørn i hele landet

Projektet om 'Børnenes Danmark' er født i et samarbejde med TV 2 og TV 2s regioner.

- Børn er en stor, politisk dagsorden, når det for eksempel gælder folkeskolereform, normeringer eller nationale tests. Men nu giver vi ordet til børnene, og så er det pludselig nogle andre temaer, som træder frem. Vores velfungerende samarbejde med TV 2-regionerne giver os mulighed for at komme endnu tættere på børn i hele landet, siger Jacob Kwon, nyhedschef på TV 2.

TV 2 og TV 2-regionerne har en ambition om flere gange om året at lave journalistiske fyrtårne sammen. 'Børnenes Danmark’ er det nyeste eksempel på det.