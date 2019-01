Færre natbusser: Hvordan skal Sabine nu komme hjem til Glamsbjerg?

Er du sen aftenvagt og tager bussen hjem fra arbejde? Eller er du ung og vil egentlig bare gerne hjem med bus fra en bytur i Odense?

Så skal du højst sandsynligt til at finde en ny transportform.

Det er da træls, at bare fordi vi ikke lige bor inde i Odense i midtbyen, så skal vi have så svært ved at komme hjem. Sabine Højmark Hansen, Glamsbjerg

Fynboerne har nemlig fra søndag den 13. januar færre busafgange at vælge i mellem.

En ny køreplan træder i kraft søndag, og FynBus har droppet mange afgange, og nogle steder vil man ikke længere kunne komme hjem med en natbus i weekenderne.

Det især de fynske unge, der ærgrer sig over, at flere natbusafgange må lade livet, så de lige nu ikke ved, hvordan de skal komme hjem fra en bytur i Odense, hvis de bor i det mindre byer.

- Det er da træls, at bare fordi vi ikke lige bor inde i Odense i midtbyen, så skal vi have så svært ved at komme hjem, siger Sabine Højmark Hansen, der er bagerekspedient i Glamsbjerg.

Hun er træt af, at den sene natafgang med bussen fra Odense mod Assens nu bliver nedlagt, da hun har brugt den flittigt, når hun skulle med sine venner hjem fra en bytur.

- En taxa er halvdyrt, og det er jo ikke lige altid, at ens forældre lige er der til at stå op om natten og hente en der inde fra.

Ikke nok passagerer

Hos FynBus forklarer man, at økonomi og faldende passagertal er en del af årsagen til at flere natbusruter på nedlægges.

- Det gør, at vi er nødt til at finde nogle besparelser, så vi kan få rammen til at hænge sammen igen. De sene afgange er dem, der er mindst benyttet, og det er måske også der, hvor man kan sige, at når der er en natbus, så har man muligheden for at tage en natbus en gang tidligere. Så det er jo ikke sådan, at der ikke er natbusser, fortæller Carsten Hyldborg Jensen, der er direktør i FynBus.

Det overrasker Sabine Højmark Hansen, at for få passagere er et af kriterierne, som den sene natbus er blevet valgt fra på.

- Jeg troede ikke, at det var rigtigt til at starte med, fordi jeg synes altid, at den er fyldt, når vi har taget den.

Skal vente på at komme hjem

Det er blandt andet den sene natafgang med bussen klokken 04.20 fra Odense til Assens, Kerteminde og Bogense, der bliver nedlagt. Der vil dog stadig gå busser tidligere på aftenen eller næste morgen, men det passer ikke lige altid med, hvornår de unge fynboer vil hjem.

- Den tidlige går så tidligt, at man nærmest lige er kommet der ind, og så er man der måske en times tid eller noget. Den sene, som jo så er tidligt om morgenen, den er meget sent. Så der skal man være inde i byen i rigtig mange timer, og man kan måske sidde to timer og vil hjem inden, og så sidder man bare der og kigger og venter på at ens bus den går, fortæller Emilie Kampmann Olesen, der er gymnasieelev på Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg.

- Jeg kan godt forestille mig, at der er mange, der dropper byturen, og så må de jo holde noget her hjemme, fordi man ikke kan komme hjem. Det kommer da til at have nogle konsekvenser, konstaterer Sabine Højmark Hansen.

