Gymnasieelever: Hvorfor diskutere pension, hvis jorden går under?

Gymnasieelever på Tornbjerg Gymnasium mener, at klimaet er det vigtigste emne i valgkampen.

- Hvis vi ikke har et fokus på klimaet, så bliver tidshorisonten på alle de andre ting utrolig begrænset, siger 18-årige Markus Maagaard, der snart skal stemme for første gang.

Sammen med de øvrige elever på Tornbjerg Gymnasium var han til valgdebat onsdag, hvor et panel af politikere diskuterede forskellige emner. Blandt andet debatterede politikerne pensionsalder og integration. Men adspurgt om, hvad der er det vigtigste emne i debatten, var miljø og klima suveræn topscorer blandt de unge.

- Jeg synes, miljø er rigtig vigtigt. Mest fordi jeg lever på jorden og godt vil blive ved med at leve på jorden, siger Frederikke Madsen.

Blandet vurdering af klimaambitioner

Mens nogle af gymnasieeleverne kritiserede politikerne for at fokusere for lidt på klima, var andre mere optimistiske.

- Ærligt talt synes jeg, at der er mange politiske partier og partiledere, som er gode til at tage det her emne op til debat, siger Joakim Præst på 17 år.

Han synes dog, det er ærgerligt, når også den bliver koblet sammen med debatten om integration.

- Når man spørger en mand som Rasmus Paludan om hans mening, kan han koble alting op på integration og udlændinge - også det med klima. Det hænger bare ikke sammen. Udlændinge er ikke årsag til, at vi har et dårligt klima, siger han.

Ligesom ham var mange andre glade for, at klimadebatten fylder mere nu end tidligere, mens troen på konkret handling var mindre.

- Det er en af topprioriteterne for de fleste politikere, men jeg ved ikke, hvor meget de vil gøre ved det, når de rent faktisk bliver valgt ind, siger Frederikke Madsen på 18 år.

Svært at forholde sig til pension

For gymnasieeleverne Laura Dalsgaard og Andrea Møller Wehner på henholdsvis 19 og 18 år er pensionsdebatten slet ikke det, der fylder mest.

- Det er super svært for os at forholde os til, fordi det er så langt ude i fremtiden, siger Laura Dalsgaard, inden Andrea Møller Wehner tilføjer:

- Specielt, når vi ikke har været på arbejdsmarkedet endnu og egentlig ikke selv kan mærke, hvornår vi føler, det ville være passende for os at gå på pension. Vi har jo ikke nogen erfaring.

Overrasket over de unges udmelding

At en del af eleverne på Tornbjerg Gymnasium mener, at debatten om pension overskygger den om klimaet, kommer bag på Karsten Hønge (SF), der var blandt deltagerne i paneldebatten.

- Det er jeg oprigtigt overrasket over. Hvis man følger de store diskussioner i medierne, er det i høj grad klimaet. Men der skal da være plads til at diskutere andet end klima, sagde han inden valgdebatten.

Alligevel roste han de unge for deres engagement i klimaet.

- Jeg tror, ungdommen er god til at gå forrest. De ved, at hvis de ikke skal stå i vand til knæene om nogle generationer, er vi nødt til at gøre noget.