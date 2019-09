Fynsk skuespiller: Hvorfor er Roundup ikke blevet forbudt for længst?

Indtil nu har 29.839 personer skrevet under på, at der bør indføres et forbud mod at bruge Roundup i private haver.

Den fynske skuespiller Christiane Bjørg Nielsen, der er kendt fra Pyrus-julekalenderen, hvor hun spiller nissen Kandis, står bag det såkaldte borgerforslag, og hun er fortrøstningsfuld.

Men der stadig langt til målet - 50.000 underskrifter. Det er det antal, der kræves, for at forslaget går videre til Folketinget for at blive politisk behandlet.

- Hey, hvorfor er det her ikke forlængst forbudt? Vi ved jo godt, at gift og natur er en uheldig cocktail, siger Christiane Bjørg Nielsen.

Bekymret over forurening

Skuespilleren bor til daglig i København, men er vokset op som præstedatter på Nordfyn. Her har hun lært at elske og have respekt for naturen. Men i dag er hun bekymret over mangel på biodiversitet og over forurenede vandværksboringer.

- For eksempel er det problematisk, når vi sprøjter gift ud over vores indkørsel eller fliser i haven. Der er ikke nogen rodzone til at samle giften op, siger Christiane Bjørg Nielsen.

Hun mener ikke, at man skal undervurdere effekten af et forbud mod sprøjtemidler i private haver, selv om hovedparten af giften bruges i landbruget.

- Mange vandforsyninger ligger i bynære områder. Der spiller private haveejere en stor rolle. Modsat landmænd er vi i øvrigt heller ikke uddannet i brugen af sprøjtemidler, siger Christiane Bjørg Nielsen.

Udviklingen i salget af sprøjtemidler til private har været faldende i løbet af de seneste år. I 2017 blev der solgt 20 tons ukrudtsmidler, mosmidler, svampemidler og skadedyrsmidler.

- Når man nu finder rester af sprøjtegift i grundvandet, og også har fundet rester i mennesker, så bør man forbyde det. Tiden er jo løbet fra det forlængst, mener Christiane Bjørg Nielsen.

Roundup - verdens mest solgte ukrudtsmiddel - er fortsat lovligt at købe. EU-godkendelsen af midler, der er baseret på aktivstoffet glyphosat, stod ellers til at udløbe i 2017.

Men EU-landene har valgt at forlænge godkendelsen i fem år. Danmark stemte også for en forlængelse.

- Vi stemmer for en forlængelse, blandt andet fordi Miljøstyrelsen og de europæiske miljømyndigheder ikke vurderer, at glyphosat skader miljøet eller mennesker, sagde Erling Bonnesen, miljø- og fødevareordfører for Venstre dengang til Politiken.

Borgmester: Borgerforslag ikke den rigtige vej

Christiane Bjørg Nielsen har været på Fyn for at samle støtte til borgerforslaget om et forbud, blandt andet hos Nordfyns Kommunes borgmester Morten Andersen. Han ønsker ikke at skrive under på forslaget.

- Jeg kan sagtens forstå baggrunden for forslaget, ikke mindst fordi vi rent faktisk har problemer med forurenet drikkevand her på Nordfyn. Men jeg har en principiel holdning om, at et borgerforslag ikke er den rigtige vej frem. Det er op til politikerne at bestemme, så strategien må være at søge at overbevise et flertal i Folketinget, siger Morten Andersen.

Fristen for at indsamle de krævede 50.000 underskrifter udløber i begyndelsen af december. Du kan finde flere oplysninger om Christiane Bjørg Nielsens borgerforslag her.

For at støtte forslaget kræver det, at man er stemmeberettiget i Danmark og har et NemID.