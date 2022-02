Religionshistoriker efter debat om vielser: Vers i Bibelen handler som sådan ikke om homoseksualitet

- Den siger kun noget om enkelte steder, at når mænd har sex med mænd, så er det forkert, siger hun og fortsætter:

- Der vil jeg sige, at i den historiske kontekst handler de her vers i Bibelen ikke om homoseksualitet som sådan. Det handler meget mere om religiøse opfattelser i dag, end hvad der egentlig står i teksterne.



Selektiv læsning

Laura Feldt mener, at den læsning, præsterne har af Bibelen, er enormt selektiv set ud fra en religionshistorikers perspektiv.

- Der er masser af ting i de her oldgamle tekster, som ingen knytter an til i dag. Her vælger man så at knytte an til nogle af de få ting, der bliver sagt, om mænd der har sex med mænd, siger hun.

Her henviser historikeren blandt andet til 3. Mosebog 18, vers 22 og 3. Mosebog 20, vers 13.