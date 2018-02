Hvorfor se curling ved OL? Det fortæller Helle dig her

Gør du som Helle Hansen er der gode chancer for, at opleve det danske kvindelandshold i curling tage medaljer ved Vinter OL i Sydkorea. Her er det Denise Dupont og Mathilde Halse der fejer ved en træningsaften. Se vores snak med den fynske curling-nørd i indslaget under teksten. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix