Skuffet Miley-fan tager mikrofon fra journalist: - Hvorfor var der ikke noget med Hannah Montana?

- Hun spillede ikke "Best of Both Worlds", så ... det må blive karakteren tre med pil ned.

I medierne har Miley Cyrus' koncert på Tinderbox fået både anstændige tre og fire stjerner, men festivalgæsten Søren var en anelse hårdere ved verdensstjernen.

Der manglede nemlig en magisk ingrediens på popsangerens sætliste, fortalte han TV 2/Fyn, nemlig sange som "Best of Both Worlds", der stammer fra Miley Cyrus' tid som Disney-stjernen Hannah Montana.

Det var den, du ventede på?

- Ja, det tror jeg da, de fleste gjorde. Eller er det bare mig, spørger festivalgæsten, før han selv griber mikrofonen og går i gang med at udfritte andre festivalgæster om deres holdning til sangerens bagkatalog.

Han var til gengæld mere begejstret for Miley Cyrus' performance under showet, som får syv ud af ti stjerner med på vejen.

Et afbrudt samleje

Mediernes anmeldelser af festivalens hovednavn er ikke meget mere rosende.

Fyens.dk kalder den en "pinlig kort affære på sølle 50 minutter", og Ekstra Bladets Thomas Treo beskriver koncerten som et afbrudt samleje, fordi Cyrus' hæsblæsende sæt sluttede så brat.

- Det var vulgær underholdning og kaotisk som hele hendes forrykte karriere, skriver Thomas Treo.

Anderledes uenig er B.T., der i sin anmeldelse skriver, at den amerikanske popstjerne "kom, så og sejrede" i Tusindårsskoven i Odense.

- Da hun rundede det hele af med "Wrecking Ball", var der dømt Miley-ekstase, og selv om det langt fra var ligeså skørt og "chokerende", som sidst hun var i Danmark, var Miley Cyrus ventetiden værd, skriver avisens anmelder på Tinderbox Kristian Dam Nygaard.

Lørdag er festivalens sidste dag, og her spiller hovednavne som Neil Young og Swedish House Mafia.