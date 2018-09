Hygienerobotter kan spare ressourcer: Udløser minister-ros

Når fremtidens hospitaler skal udstyres, så kan de meget vel kigge i retning af Brobyværk-virksomheden Ken Hygiene Systems, der specialiserer sig i robotter til sygehusvæsenet.

Fredag fik den fynske virksomhed besøg af Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, der roste virksomheden for dens fokus på bæredygtige tiltag.

- Jeg får indtryk af en virksomhed, som har et enormt fokus på klima i forhold til at reducere vandforbruget, lyder det fra ministeren.

Et af virksomhedens produkter er udviklet med henblik på at lave miljøvenlig vask af instrumenter. Løsningen har markedets laveste vandforbrug og dermed det laveste forbrug af kemi og energi.

- Vi arbejder med bæredygtige løsninger, forklarer John Veje Olesen, der er i direktør i virksomheden.

Samtidigt glæder direktøren sig over, at ministeren bakker op om deres initiativer.

- Vi er på den samme dagsorden og har brug for at få bredt budskabet ud, fortæller direktøren for Ken Hygiene Systems.

Fra opvaskemaskiner til robotter

Ken Hygiene Systems i Borbyværk har eksisteret i mere end 75 år. I den tid har virksomheden blandt andet produceret opvaskemaskiner til plejehjem.

- Jeg får indtryk af en meget moderne virksomhed, der er gået fra at lave opvaskemaskiner til at være en højteknologisk virksomhed, fortæller Lars Christian Lilleholt.

Ken Hygiene Systems har leveret udstyr til hospitalet Viborg. Derudover har den fynske virksomhed solgt yderligere to anlæg til hospitaler i Berlin. Derudover finder man snart et af virksomhedens anlæg i Bordeaux i Frankrig.