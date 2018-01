Hyldest til Mr. GOG: Fynsk håndboldildsjæl er Årets Energibundt

Poul Syberg - Mr. GOG - blev lørdag aften hyldet ved årets store sportsgalla, Sport 2017. 73-årige Poul Syberg vandt prisen Årets Energibundt.

GOG's grand old man og store skaber, ildsjælen Poul Syberg, vandt lørdag aften den store frivilligpris ved Sport 2017.

Poul Syberg modtog prisen som Årets Energibundt som en anerkendelse af mere end 50 års frivilligt engagement i GOG Håndbold, hvor han gennem tiden har ageret alt fra elitetræner til festarrangør.

De tre finalister var Poul Syberg, Ernst Lykke Nielsen og Anna Pouplier. Poul Syberg løb med æren for sit mangeårige og imponerende engagement i GOG Håndbold, hvor han har bidraget til en succesklub for både bredde- og eliteidræt.

Med prisen får 73-årige Poul Syberg 75.000 kr., hvoraf 50.000 kr. går til GOG Håndbold og 25.000 kr. til Poul Syberg selv.

De to andre finalister modtager hver 10.000 kr. for deres store frivillige indsats i henholdsvis Gymnastikforeningen Køge Bugt og den københavnske forening Familieidræt.

Hyldet af GOG-spillere

Efter mere end 50 år som frivillig kunne en rørt Poul Syberg, som stod bag fusionen, der i 1973 skabte GOG og af mange beskrives som personen bag den særlige GOG-ånd, lade sig hylde af de tidligere GOG- og nuværende landsholdsspillere Lasse Svan Hansen, Niklas Landin, Niclas Kirkeløkke, Morten Olsen, Michael Damgaard og Mikkel Hansen samt landstræner Nikolaj Jacobsen.

Poul Syberg har gennem årene både været spiller, elitetræner, breddetræner og formand, ligesom han fortsat er både frivillig og bestyrelsesmedlem i den sydfynske håndboldstolthed, og det er blandt andet takket være Poul Syberg, at GOG håndbold har været og stadig er et samlingspunkt for fynsk håndboldkultur.

"Han har gennem fem årtier dedikeret en stor del af sin fritid på at skabe en velfungerende idrætsklub, hvor både sociale aktiviteter og det sportslige fungerer, og hvor både unge og gamle, amatører og professionelle har lyst til at komme", skriver Danmarks Idrætsforbund, der står bag prisen, i en pressemeddelelse.

- Har flyttet et helt lokalsamfund

Årets Energibundt er stiftet af Danmarks Idrætsforbund og Ørsted som en hyldest til det arbejde, der lægges i idrætsforeningerne landet over. Prisen går til en frivillig, der med en særlig indsats og engagement bidrager til sammenholdet i idrætsforeningen.

- Poul Syberg er en fuldstændig afgørende drivkraft i GOG. Et energibundt og en trækkraft som ikke bare har flyttet en håndboldklub, men et helt lokalsamfund og dansk håndbold. En ægte ildsjæl som evindeligt sætter glød og ild i både talent- og elitemiljøet og bredde- og klublivet i GOG, siger Thomas Bach, der som næstformand i DIF har siddet med i dommerpanelet.

I 2013 lavede TV 2/Fyn et større interview med Mr. GOG - se det her:

