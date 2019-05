I 1999 kom odenseansk politiker med opsigtsvækkende forslag - 20 år senere sker der noget

- Vollsmose skal jævnes med jorden.

Sådan lød meldingen for 20 år siden fra Søren Thorsager, der dengang sad i byrådet i Odense for Socialdemokratiet.

- Jeg ved ikke, om hele Vollsmose skal jævnes med jorden, men det er i hvert fald helt sikkert, at vi nu er nødt til at stoppe snakken om, hvad vi skal gøre i Vollsmose, fortalte Søren Thorsager i et direkte interview i studiet på TV 2/Fyn 18. februar 1999.

- Helt konkret synes jeg, at vi skal have lavet en mere alsidig boligmasse i Vollsmose. Det betyder, at vi skal have fjernet nogle af de boliger, vi har i dag og erstattet dem med nogle nye, bedre boliger.

Plan for nedrivning klar

I 1999 ville Søren Thorsager ikke sætte præcis andel på antallet af boliger, der skulle rives ned, men han afviste ikke, at en fjerdedel af boligerne i Odense-bydelen ville være realistisk.

20 år senere - i 2019 - er Odense Kommune kommet med en plan for, hvordan og hvornår 1.000 almene familieboliger i Vollsmose skal rives ned.

Vollsmose Vollsmose er Danmarks største ghettoområde

Der bor 9.100 beboere i bydelen

Tre fjerdedele af bydelens beboere er indvandrere eller efterkommere af indvandrere

Over halvdelen af de 18-64-årige er hverken i job eller uddannelse

Området rummer cirka 3.600 almene boliger Se mere

Det gælder boliger i Fyrreparken, Birkeparken, Bøgeparken, Granparken, Lærkeparken og Egeparken.

Samtlige partier bakker op

Nedrivningerne er en del af en stor plan for omlægningen af Vollsmose - også kaldet "Den sidste Vollsmose-plan". Planen skal sikre, at Vollsmose i 2030 har en andel af almene familieboliger på 35 procent. I dag er 76 procent af boligerne i Vollsmose almene familieboliger.

Samtlige partier i byrådet i Odense er med i planen.

I 1999 havde Søren Thorsager endnu ikke drøftet sin egen plan om nedrivning i Vollsmose med sit eget parti.

Har du opbakning i dit parti til forslaget?

- Det ved jeg ikke. Vi drøfter det løbende, og jeg vil tage det op i gruppen.

Venstre i 1999: Politiet skal gøre noget

I 1999 var Venstre - ligesom en række andre partier - stor modstander af, at der skulle rives bygninger ned i Odense-bydelen.

Arne Skipper, der sad i byrådet for Venstre, mente ikke, at det var bygningerne, der var noget galt med.

- For det første er det menneskerne. Der er en lav, ensartet indkomst. Der er mange fremmede, der bor derude, og det giver problemer, sagde Arne Skipper.

- Vi skal sige til politiet: Nu vil vi have gjort noget ved de tyveknægte og røvere, der bor derude. Lad os få dem dømt og få dem væk fra miljøet.

TV 2/Fyn har været i kontakt med Søren Thorsager, der sad i byrådet i Odense fra 1994 til 2008. Han er i dag fritids- og kulturchef i Svendborg Kommune og ønsker ikke at kommentere forslaget fra 1999.

Se debatten i studiet på TV 2/Fyn fra 18. februar 1999 mellem Søren Thorsager (S) og Arne Skipper (V), der sad i byrådet indtil 2001.

De seneste 20 år er en lang række politikere kommet med lignende forslag. I 2003 var det Venstres daværende boligpolitiske ordfører, Inge Lene Ebdrup, der mente, at det var spild af penge at renovere bygningerne i Vollsmose, så de burde rives ned.

I de følgende år kom også formanden for regeringens ghettoudvalg Jørgen Nue Møller og folketingspolitiker Alex Ahrendtsen (DF) med lignende forslag, og i 2010 sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at "vi skal turde sige, at nogle boligblokke skal rives ned".

De første boliger i Vollsmose rives ned i 2020.