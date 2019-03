Vind festivalbilletter og hør gratis musik: I aften afholdes første Tinderbox Band Battle-finale

Der er både pop, metal og rock på programmet, når den første finale i Tinderbox Band Battle bliver afviklet på Musikhuset Posten i Odense.

De fem håbefulde finalister er Power Regression, Juna, Karenina, NORÐ og Pet The Camel.

Vi er meget glade for, at folk har stemt på os. Vi synes selv, vi har fortjent det, men vi havde ikke regnet med det. Anitta Soliz Nielsen, forsanger, NORÐ

Men når aftenen er omme, er der kun plads til ét af de fem navne på årets Tinderbox-plakat.

Det er publikum, der har udvalgt de femten finalebands, der i grupper på tre duellerer på riffs og rytmer i de tre finaler. Når den endelige vinder bliver udråbt på Musikhuset Posten i aften, er det dog en kompetent jury, der står bag den endelige beslutning.

- Jeg kigger først og fremmest efter om de deltagende bands og artister kommer ud over scenekanten, fortæller Jens Schrum Dræby, der er musikanmelder ved GAFFA og TV 2/Fyns repræsentant i juryen.

- Det gør man ved at virke sikker i det musik, man laver. Hvis man har kontakt til publikum, snakker med dem og ser ud som om, man godt kan lide at være på scenen, så bliver publikum også trygge, uddyber han.

Udover Jens Schrum Dræby er blandt andre en repræsentant for Musikhuset Posten og talsmanden for Tinderbox, John Fogde, med i juryen.

Læs også Vind billetter til Tinderbox 2019

Lær de fem bands at kende

De fem bands er alle fynske upcoming bands og artister, og de fleste af dem har nok ikke påkaldt sig den store offentligheds opmærksomhed før nu.

Derfor bringer Bemærk dig her et overblik over aftenens fem deltagere:

Klik på billedet for at se forstørre kortene. Foto: Sofie Terp

Forsangeren i NORÐ, der er ét af de fem finalebands, Anitta Soliz Nielsen, fortæller, at hun blev temmelig overrasket over, at NORÐ er endt i finalerne.

- Vi er meget glade for, at folk har stemt på os. Vi synes selv, vi har fortjent det, men vi havde ikke regnet med det, siger hun.

- Vi synes jo også selv, vi har masser at byde ind med, selvom vi spiller metal-musik. Også selvom det ikke er det, der bliver spillet mest af på Tinderbox.

Anitta Soliz Nielsen har frisk konkurrence-erfaring fra X Factor, hvor hun tidligere på året growlede sig videre i konkurrencen efter en imponerende audition.

Hør Anitta Soliz Nielsen growle og synge kirkesang:

00:41 Anitta Soliz Nielsen fra Tommerup Stationsby growlede i tv-programmet X Factor, men faktisk lever hun af kirkesang. Hør begge dele her. Video: Flemming Ellegaard Luk video

Festivalbilletter på højkant

Jeg kigger først og fremmest efter om de deltagende bands og artister kommer ud over scenekanten. Jens Schrum Dræby, musikanmelder og jurymedlem

Det er ikke kun de deltagende bands, der kan gå sejrrigt fra aftenens Band Battle-finale.

En heldig publikummer har mulighed for at vinde to partout-billetter til Tinderbox-festivalen, der løber foregår i Tusindårsskoven fra 27. - 29. juni.

Der udpeges en vinder på hver finaleaften, og for at have chancen for at vinde de to billetter, skal man blot møde op til finalerne. Derfra er det en række tilfældigheder, der afgør, hvem der får billetterne stukket i lommen.

De to andre finaler afholdes henholdsvis 6. marts på Kansas City og 7. marts på Studenterhus Odense. Alle tre finaler begynder klokken 19, og det er gratis at deltage.

Læs også Bjørk er en del af LGBTQ+: - Her bliver man ikke slået - man bliver nærmere hyldet