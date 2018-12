Skårup vil have seminariet tilbage: - I dag er det kun kirken, der er gang i

Det har kunnet mærkes på byen, at seminariet i Skaarup lukkede i 2010. Det fortæller formanden for Skårup Borgerforening, Jørgen-Erik Kristensen.

Han glæder sig over, at der nu bliver foreslået, at der igen skal være seminarium på Sydfyn, og håber, at det skal ligge i Skårup.

- Jeg synes, at det ville være en helt fantastisk ide, hvis det kom her til Skårup. Det vil gavne de butikker, vi har tilbage i byen, fordi der så ville komme en masse mennesker med lærere og studerende, siger Jørgen-Erik Kristensen.

Vil knokle røven ud af bukserne

Forslaget om et nyt sydfynsk seminarium kommer fra den socialdemokratiske folketingskandidat Bjørn Brandenborg. I et debatindlæg på tv2fyn.dk foreslår han, at der igen skal oprettes et seminarium på Sydfyn. Det skal være med til at gøre det nemmere at tage en uddannelse uden at skulle flytte til en storby.

- Jeg vil love at kæmpe for det. Det er socialdemokratisk politik, at vi gerne vil flytte nogle flere velfærdsuddannelser ud i Danmark.

Men er det et løfte, så vælgerne ved, at hvis de stemmer på Bjørn Brandenborg, så får de et seminarium på Sydfyn?

- Et kryds ved Bjørn Brandenborg er et løfte om at knokle røven ud af bukserne, for at vi får et sydfynsk seminarium igen. For det fortjener vi, og det er også for vores børns skyld, så de får en god skolegang, siger Bjørn Brandenborg.

Venstre vil skrabe flere uddannelser til Fyn

Hos Venstres Erling Bonnesen bliver forslaget fra Bjørn Brandenborg modtaget godt.

- I Venstre er vi i fuld gang med at etablere flere arbejdspladser på Fyn og flere uddannelsespladser på Fyn. Blandt andet har vi flyttet serviceøkonomuddannelsen, og Styrelsen for Uddannelse og Forskning er på vej. Så jeg vil sige det på den måde: Alt hvad vi kan skrabe til os af flere uddannelsespladser til Fyn, der skal vi bare frem over isen, siger Erling Bonnesen.

Kamp om omprioriteringsbidrag

Bjørn Brandenborg giver dog ikke meget for Venstres kamp for uddannelser i udkanten. Han henviser til, at regeringen i flere år har beskåret budgetterne med to procent i forbindelse med det såkaldte omprioriteringsbidrag.

- Det kan godt være, at man flytter nogle uddannelser til provinsen igen, men samtidig skærer man to procent af budgetterne hvert år. Vi har jo lige set, hvad konsekvensen er af det. Nu har man lige besluttet sig for at lukke Langelands HF og VUC, og det gør man blandet, fordi at omprioriteringsbidraget gør det rigtig svært for de uddannelser at overleve i de områder.

Ifølge Erling Bonnesen var det nødvendigt at indføre omprioriteringsbidraget, men han fortæller, at det nu er afskaffet igen på erhvervsskolerne.

- Der var en udfordring, og den har vi klaret, og nu har vi fjernet omprioriteringsbidraget fuldstændigt på erhvervsskolerne. På gymnasieområdet har vi givet flere penge på finansloven. Så omprioriteringssnakken den er fuldstændig væk, siger Erling Bonnesen.

For formanden for Skårup Borgerforening, Jørgen-Erik Kristensen, er det vigtigt, at der sker noget. For lukningen af seminariet i 2010 kan mærkes på aktiviteten i byen.

- Hvis du kører op igennem byen sådan en søndag formiddag, så er den død. Så er det faktisk kun kirken, der er gang i.