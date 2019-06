Et tegn på utætte rør: I dag kommer der grønt vand ud af hanen

Fjernvame Fyn tilsætter mandag den 3. juni et grønt farvestof til dit fjernvarmevand.

Det gør de, så du som forbruger lettere kan opdage, hvis der skulle opstå en læk eller, hvis der skulle være utætheder i dit varmeanlæg.

Det vil sige; kommer der grønt vand ud af din vandhane, så er det et problem, og du skal ikke drikke det.

Man får faktisk en billigere varmeregning nu. Vi kigger jo typisk efter utætheder ude i jorden. Og det er lidt vandspild. Det får vi minimeret nu, vi kan opdage utæthederne tidligere og hurtigere, og dermed kan vi også få det rettet hurtigere nu - og det skal jo gerne ende ud i, at vi sparer penge. Jesper Nielsen, Ledningschef, Fjernvarme Fyn.

- Vi gør det her, så kunderne lettere kan få gjort noget ved deres utætheder. Tidligere kunne man ikke se noget, hvis der var utætheder - det kan man jo nu. Tidligere kunne man smage sig frem til det, siger Jesper Nielsen som er ledningschef for Fjernvarme Fyn, til TV 2/Fyn,.

Hvis der skulle komme grønt vand ud af din vandhane slipper du altså nu for at smage dig frem.

- Jamen det smagte egentlig bare rigtig dårligt, hvis fjernvarmevandet var gået ind i brugsvandet. Vi har ikke haft nogle tilfælde, hvor folk blev syge af det. Men jeg forestiller mig, at det er væsentlig sundere at drikke almindeligt vand frem for fjernvarmevand, siger ledningschefen.

Det grønne farvestof hedder fluorescein (uranin, red.) og er godkendt af myndighederne som sporstof. Den grønne farve er altså et almindeligt farvestof, som er ganske ufarligt for både miljø og mennesker. Den dårlige smag er dog stadigvæk til stede.

De ekstra midler som Fjernvame Fyn kommer til at bruge på at tilsætte grønt farvestof i fjernvarmevandet betyder ikke, at du får en dyrere varmeregning. Tværtimod.

- Man får faktisk en billigere varmeregning nu. Vi kigger jo typisk efter utætheder ude i jorden. Og det er lidt vandspild. Det får vi minimeret nu, vi kan opdage utæthederne tidligere og hurtigere, og dermed kan vi også få det rettet hurtigere nu - og det skal jo gerne ende ud i, at vi sparer penge, siger Jesper Nielsen.

Hvis vandet er grønt

Hvis dit vand er grøntm betyder det altså, at vandvarmeren er utæt. Sker det, skal man kontakte en VVS-installatør. Bor man til leje, skal man kontakte sin vicevært eller udlejer - man skal derfor ikke kontakte sit vandværk.

Hvis du til gengæld opdager grønt vand i vandløb, kloak, søer og lignende, er der sandsynligvis et brud på fjernvarmerør. Så skal man hurtigst muligt kontakte Fjernvarme Fyn på telefon 65 47 30 00.