Familien Eriksen rejser jorden rundt for at spille Pokémon

Pikachu-bamser, Pikachu-tasker og pokémon-medaljer blender ind mellem familiebilleder og lysestager i familien Eriksens stue.

Selvom tre af de fire drenge er flyttet hjemmefra, er ingen i familien blevet for gamle til at nørde Pokémon.

- Det var jo egentlig vores sønner, der startede med at dyrke hobbyen. Men så manglede de nogle dommere og organisatorer, og så trådte vi til, fortæller Brian Eriksen.

Familien har fornylig anskaffet sig et skab, så de kan huse alle de Pikachu-bambser, de i årenes løb har samlet sammen fra diverse verdensmesterskaber. Foto: Kamilla Gamborg Isaksen

Kloden rundt med mor og far

29-årige Steffen Eriksen har i høj grad præget sine tre yngre brødre, når det kommer til deres store passion for de japanske fiktionsfiguerer.

- Kan du huske, at det var mig, der lærte dig at spille, den dag du fyldte seks år?, siger han med glimt i øjet til sin yngste bror Jesper. For tiden er det Jesper, der dyrker Pokémon på højeste plan.

Siden han som 15-årig vandt sit første verdensmesterskab i Pokémon, har han prioriteret hobbyen på et professionelt plan.

Til dagligt går han som den eneste Pokémonspiller på Tornbjerg Gymnasiums elite-linje. Det er en nødvendighed, for som kontrakt-spiller på et af verdens bedste Pokémon-teams 'Limetless TCG', rejser han mere end de fleste 18-årige.

- Jeg er jo teenager, så nogle gange er det naturligvis pisseirriterende at rejse med sine forældre. Men det meste af tiden er det heldigvis fedt at dele oplevelsen med dem og mine søskende, siger Jesper om familiens mange ture.

Fællesskabet betyder alt

Det er heller ikke kun familie-fællesskabet, der er en afgørende faktor, når familien Eriksen rejser jorden rundt.

- Vi har mange venner fra alle mulige lande, som vi mødes med til de forskellige turneringer. Det sociale er jo en stor del af det, forklarer Brian Eriksen.

Ifølge ham, skyldes det også, at der er en helt unik kultur blandt Pokémon-spillere.

- Det er virkelig et spil, hvor alle er velkommen. Man behandler hinanden ordentligt, og selvom du taber bliver du stadig taget godt imod, siger Brian Eriksen.