I Ferritslev lever friskolen i bedste velgående

Fyn er friskoleland og lørdag fejrede Ferritslev Friskole, som en af de ældste frie skoler i landet, 160 års fødselsdag.

Folkeskolen er stadig mere klemt på elevtallet og friskolerne har noget andet at byde på, mener de i Ferritslev.

De senere år har fri- og privatskolerne trukket flere elever til. På Landsplan går godt 18 procent i friskole, mens det på Fyn med 22 procent i gennemsnit er flere end hver femte skoleelev gennemsnit.

Men i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Ferritslev Friskole ligger, går en tredjedel af alle børn i fri- eller privatskole.

- Det er selvfølgelig en udfordring fordi vi skal sørge for, vi har en stærk folkeskole. Men så længe det er et tilvalg man tager med friskolen, så ser jeg det som en styrke, at vi har de forskelligartede skoletyper her i kommunen, siger Kim Aas (S), formand for Opvækst- og Læringsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Børn kan blomstre på friskolen

Men det er ikke alle, der ser styrken i folkeskolen, som den er i dag efter den seneste folkeskolereform.

Bertram Rokkjær Hammer skiftede fra folkeskolen til Ferritslev Friskole, og gik fra 30 elever i klassen til 20.

- Så der er mere ro, konstaterer Bertram Rokkjær Hammer, mens skoleleder Henriette Haar Mønsted uddyber og siger:

- Vi har oplevet en folkeskole der er presset, vi har oplevet en folkeskole, som ikke har de samme muligheder; hvor der er plads til at se det enkelte barn og få det enkelte barn til at blomstre.

- Det synes vi Ferritslev Friskole kan, siger Henriette Haar Mønsted.

Det er specielt folkeskolereformen fra 2014, der har presset folkeskolen. Og Finn Wiedemann, lektor i uddannelsesvidenskab på Syddansk Universitet, tror at folkeskolen skal have ro til at få arbejdet med netop folkeskolereformen.

- Sådan et det negative omdømme, som har været omkring folkeskolen i en periode kan forsvinde. Og så vil det selvfølgelig også hjælpe, hvis folkeskolen fik større frihed og en bedre økonomi, siger Finn Wiedemann.

Økonomien er vigtig

Økonomi er alfa og omega for en god folkeskole i Faaborg-Midtfyn Kommune, der slap for at skære yderligere i folkeskolens budgetter i år på grund af et statsligt tilskud.

Og det er vigtig at have sig for øje, mener udvalgsformand Kim Aas.

- Vi skal være meget, meget opmærksom på, at vi ikke gør økonomien værre end den er i dag. Fordi vi har presset folkeskolerne hårdt.

Bestyrelsesformanden på Ferritslev Friskole, Eva Lindhardt Gaarsdahl tror ikke, at friskolen er bedre end folkeskolen.

- Jeg tror, vi kan nogle andre ting, og jeg tror vi har besluttet, at vores værdigrundlag er, at der er mere tid til den enkelte elev, vurderer formanden.

På Ferritslev Friskole var reformer og økonomi ikke på dagsordnen lørdag. Her fejrede man, at friskolen lever i bedste velgående.