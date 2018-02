I form med Royal Run: Borgmester vil løbe for kronprinsen

De fynske fortræningsforløb til Royal Run-løbet i Odense 21. maj er i fuld gang. Nu har Nyborgs borgmester tilmeldt sig løbet.

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), træner op til Royal Run sammen med den lokale løbeklub NGIF.

Han har ved flere lejligheder fortalt, at han ønsker at komme i bedre form. Og nu har han taget tyren ved hornene og er begyndt at træne med Nyborgs løbeklub (NGIF), der træner flere gange om ugen. Kenneth Muhs har et par helt konkrete mål med løbetræningen.

Selve løbet - Royal Run - bliver afholdt i forbindelse med, at kronprins Frederik fylder 50 år. I den sammenhæng inviterer han til fællesløb på enten en mil (1,609 kilometer) eller ti kilometer. Kenneth Muhs har tilmeldt sig de ti kilometer.

- Nu handler det om at komme i gang, og det er jo sundt at løbe, siger Kenneth Muhs til TV 2/Fyn.

Sammen med projektet 'Bevæg dig for livet' har TV 2/Fyn etableret 18 fortræningsforløb til Royal Run på hele Fyn. Dem kan du læse mere om og tilmelde dig her.

Én af løbeklubberne, hvor det er muligt et træne op til Royal Run, er NGIF. Klubben har fællestræning hver mandag klokken 18, samt onsdag klokken 9 og fredag klokken 10. Her træner både erfarne løbere og nybegyndere frem mod Royal Run, der finder sted 21. maj i Kongens Have i Odense.

... jeg er for træt

Borgmesteren har haft mange dårlige undskyldninger frem til nu.

- Det er for sent og jeg er for træt, og så siger jeg til mig selv; "Ah, det er også vigtigt, at du lige får slappet af og bliver klar til i morgen".

Men nu skal han altså i gang. For at holde sig i gang, har Kenneth Muhs sat sig selv nogle konkrete mål.

Udover at kunne løbe fem kilometer på 25 minutter, så vil Kenneth Muhs også gerne smide et par kilo. Formanden for løbeklubben, Ann Rasmussen, tror da også at målet er realistisk.

- Vi vil kunne få ham til at blive en bedre løber. Og så giver det altid noget at løbe sammen med andre og man kan hjælpe hinanden med at holde et bestemt tempo, intervaltræning, korte hurtige ture og så videre, siger hun.

Borgmesteren påpeger dog, at der er et stykke vej til målet nu.

Når starten går til Royal Run skal borgmesteren løbe 10 kilometer.

- Det kommer ikke til at gå helt så stærkt. Men jeg er spændt på at se, hvordan træningen her glider frem. Og så håber jeg håber da, at jeg kan gennemføre i en fornuftig tid.

Motion er også vigtigt for en borgmester

Kenneth Muhs har forsømt træningspassene i lang tid. Ofte har tiden været en undskyldning. Men som borgmester er det også vigtigt at få dyrket motion.

Det sociale i løbeklubben betyder også noget for motivationen.

- Det er godt at være med et sted som det her, hvor man kommer af sted sammen med nogle andre. Fordi der jo så er det pres til at komme af sted, at der er nogle der venter på dig, siger borgmesteren.

Her står Kenneth Muhs sammen med en del af dagens løbehold.

Og efter dagens træning, er han da også en fortrøstningsfuld.

- Det kan godt mærkes, men det var en super oplevelse, og dejligt at løbe sammen med de andre. Det at jeg er en del af et hold får mig op ad stolen, fortæller han.

Fremadrettet vil han forsøge at træne tre gange om ugen - blandt andet sammen med holdet i NGIF. Det er de også glade for i løbeklubben.

- Det betyder meget for os at borgmesteren bakker op om foreningen både i små og store sammenhænge. En mand som ham kan altid være til inspiration, både for de unge og de ældre, det betyder alt, siger formand Ann Rasmussen.