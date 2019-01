En hjælpende hånd til livreddere: I kan sove her

Rollerne er pludselig blevet byttet om i Christiansminde. Det plejer at være livredderne, der redder liv. Men lige nu er det i stedet et hotel, der gør alt for at redde livredderne.

En spareplan i Svendborg Kommune lægger op til, at livredderne på stranden ved Christiansminde spares væk. Livredderne har de seneste tre år vogtede over de badende ved stranden ved Christiansminde ved Svendborgsund.

Men nu skal livredderne spares væk - og det vil Hotel Christiansminde ikke være med til.

36.000 kroners besparelse

Først og fremmest er det er Trygfonden, der betaler livreddernes løn, men det er kommunen, der skal stå for indkvartering af livredderne i løbet af sommeren. Og så er der en mindre udgift til at sætte livreddertårnet op og pille det ned igen.

I alt er det 36.000 kroner, som politikerne i Svendborg Kommune nu vil spare ved at droppe livredderne ved stranden.

Hotel til undsætning

Men nu er Hotel Christiansminde kommet livredderne til undsætning, og tilbyder dem husly.

- Vi har heldigvis et par værelser, vi kan gøre med. Og så sagde vi, at det burde vi kunne hjælpe med. For vi kan ikke undvære livredderne, fortæller Holger Brodersen, der er direktør for Hotel Christiansminde i Svendborg.

Man kan blive ramt af en åre, en båd, og man kan få et ildebefindende. Så er det bare rart , at der sidder nogen i et tårn og hjælper én. Holger Brodersen, direktør for Hotel Christiansminde i Svendborg

- Det betyder meget med en livredder på stranden. Nu er det jo en populær strand med mange mennesker, og det er også et sted, hvor der kommer alle mulige forskellige nationaliteter, som ikke kender til strømforholdene og vandforholdene her ude, siger direktøren og fortsætter:

- Man kan blive ramt af en åre, en båd, og man kan få et ildebefindende. Så er det bare rart , at der sidder nogen i et tårn og hjælper én.

Om livredderne får lov at overleve på stranden ved Christiansminde bliver besluttet på et møde i Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar.