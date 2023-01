Tristan går til håndværk i stedet for håndbold: - Her kan du lave, hvad du vil

- Vi ser jo ofte, at børnebørn og bedsteforældre har glæde af hinanden og på samme måde her. Så kan de unge først og fremmest få lov at prøve at lave noget med hænderne og se glæden ved at lave noget, siger Henning Grønbæk.

Henning Grønbæk, der selv har håndværkererfaring, startede foreningen for et halvt år siden, fordi han syntes, at der manglede en mulighed for, at unge kunne prøve kræfter med håndværk, så flere af dem får lyst til at vælge en håndværkeruddannelse.

Statsministeren vil have flere håndværkere

I Region Syddanmark vælger 23,6 procent af alle elever, der forlader grundskolen en erhvervsuddannelse.

På landsplan er der lidt færre, der søger en erhvervsuddannelse. Her er det hver femte elev svarende til 20 procent, der vælger en erhvervsuddannelse, når de går ud af grundskolen.

Det er dog ikke nok, hvis det står til den nye regering. I sin nytårstale søndag fremhævede statsminister Mette Frederiksen (S), at der skal mere fokus på praktisk viden i stedet for teori.

- Det er, som om vi har glemt værdien af godt håndværk. Vi skal have en skole, hvor der er plads til både det praktiske og det boglige. Erhvervsuddannelserne skal være førstevalget for mange flere, lød det fra statsministeren i hendes nytårstale.

For Interesseforeningen for Håndværkerfaget er antallet af elever på erhvervsuddannelserne ikke alene årsagen til, at de stiller deres viden til rådighed, men de håber, at håndværkeraktiviteterne kan inspirere flere unge i Langeskovområdet til at vælge en håndværkeruddannelse.

- Det vigtigste er, hvis der er nogle unge mennesker, der går hjem herfra og har fået en god oplevelse med at producere noget i træ eller metal. Og går hjem og snakker med kammeraterne om det, så vi hele tiden bliver selvsupplerende her på værkstedet, siger Henning Grønbæk.

- Det er bare at gå i gang

Tristan Storm er godt i gang med sin reol til Anders And-bladssamlingen, og han har allerede mange idéer til, hvad de næste projekter skal være.

Noget af det sjove af det sjove ved at gå til håndværk er nemlig, at man helt selv kan vælge, hvilke projekter man har lyst til at bygge.

- Der er alle de hjælpemidler, du vil have, og så er det bare at gå i gang. Der er mange passionerede håndværkere her, og jeg er positivt overrasket over, at det er så godt, siger Tristan Storm.

Han regner dog ikke med, at han skal være håndværker, når han bliver voksen, da han har mange andre interesser foruden håndværk.

Udover at få flere unge til at vælge en håndværkeruddannelse, har den nye regering også planer om at afskaffe jobcentre til stor bekymring for en fynsk borgmester.