Status på valget: Voldsom stigning i stemmeprocenten

Klokken 11 grundlovsdag er stemmeprocenten blevet opgjort til 29,2 procent i Odense. Det er en stigning på næsten otte procentpoint, hvis man sammenligner med folketingsvalget i Odense i 2015. Klokken 11 i 2015 lød stemmeprocenten på 21,8 procent.

- Helligdagen kan måske godt spille ind i de her tal. Folk kommer måske lidt tidligere, fordi de har fri, siger Lise Merrild, som er valgchef i Odense kommune.

Det samme ser ud til at gøre sig gældende i de øvrige fynske kommuner, der har offentliggjort formiddagsstemmeprocenten.

Rekord?

Vi skal dog være forsigtige med allerede nu at kalde det for en valgstigning. Det mener Kasper Møller Hansen, som er valgforsker på Københavns Universitet.

- Valgprocenten er på dette tidspunkt stigende over hele landet, og ikke kun i Odense. Og det er jo virkelig, virkelig positivt, og noget vi skal glæde os over. Vi skal dog virkelig passe på med at sige, at der bliver slået rekord til det her valg, siger han til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Det er en helligdag. Det var det ikke til sidste folketingsvalg i 2015. Det høje tal kunne godt tyde på, at vælgerne bare har valgt at stemme tidligere, fordi de ikke skal arbejde i dag. Jeg tror næppe, at vi ser samme høje tal, når stemmeprocenten bliver talt op klokken 20.00.

Stemmeprocenten bliver talt op tre gange i løbet af dagen. Første tidspunkt er klokken 11. Næste gang er det klokken 17.00, hvor stemmeprocenten lå på 60,1 procent i Odense i 2015 og sidste gang er klokken 20.00, hvor procenten dengang lå på 85,2.

- Det kunne da være megafedt, hvis vi slog rekord i år. Det er dog alt for tidligt at sige nu, siger Kasper Møller Hansen.

I Odense er der cirka 10.000 borgere, der har stemmested.

