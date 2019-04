Udsatte udløser øjeblikkelig spareplan: - I princippet har vi brugt penge, vi ikke har

Ældreområdet og børn der ikke trives hjemme, er nogle af de områder, der har kostet mere for Langeland Kommune end først antaget.

Det skyldes blandt andet at flere ældre på Langeland har haft behov for pleje og omsorg. Det tvinger kommunen til at skulle spare 15 millioner kroner ekstra (Hent hele oversigten underneden).

- Vi skal være der for de ældre. Det er en kerneopgave i en kommune som vores. Vi bliver også ved med at være der for de ældre, men vi har et økonomisk problem, som skal løses, siger Langeland Kommunes borgmester, Tonni Hansen (SF).

I princippet har vi brugt penge, vi ikke har. Det er den overordnede årsag til, at vi har valgt at at lave denne her forligsaftale Tonni Hansen, Langeland Kommunes borgmester

Flere udsatte børn

I Langeland Kommune har der også været flere børn, som ikke trives i hjemmet. Kommunen har derfor også været nødsaget til at lægge flere ressourcer i arbejdet med børn og deres trivsel i hjemmet.

- Desværre har vi flere børn, som ikke trives i deres hjem. Vi bliver nødt til at give dem ekstra omsorg eller i værste tilfælde fjerne dem fra hjemmet. Det er, ligesom ældreområdet, virkelig en kerneopgave for os, som vi bliver nødt til at fokusere på. Det har dog fyldt og kostet mere, end hvad vi først regnede med, siger Tonni Hansen.

Over de næste to år skal Langeland Kommune spare 15 millioner kroner. Det blev samtlige partier i kommunalbestyrelsen enige om.

- I princippet har vi brugt penge, vi ikke har. Det er den overordnede årsag til, at vi har valgt at at lave denne her forligsaftale, fortæller borgmesteren.

Hvor skal pengene findes?

Pengene skal på grund af de ekstra udgifter findes et andet sted - og det bliver over hele linjen, at der bliver sparet penge. Værst ramt er økonomiudvalget, hvor der inden 2020 skal spares cirka fire millioner kroner. Det går primært ud over Jobcenter Langeland og det administrative område i økonomiudvalget.

- Det bliver en bred pallette, hvor alle må holde for. Det betyder jo nok, at vi bliver nødt til at tage afsked med noget personale. Det er altid ondt for dem, det går ud over - det kommer desværre også til at påvirke serviceniveauet helt generelt på Langeland, fortæller Tonni Hansen.

Sundhedsudvalget skal inden 2020 cirka spare 3.5 millioner kroner. Det kommer til at gå ud over et i forvejen presset ældreområde, et specialiserende voksenområde samt administrationen i "Aktiv i hele livet".