I søen for øen: Samka er lastet med argumenter

En gruppe ærøboere er lige nu på vej til Folkemødet på Bornholm. Ombord på skonnerten Samka er gode argumenter for at få bedre forhold for småøerne og fokus på Ærø.

Mandag klokken 14.00 stævnede skonnerten Samka ud fra Marstal med kurs mod havnen i Allinge. Ombord på skibet er en række ærøboer, som er på vej til Folkemødet på Bornholm. Med i lasten er en række debatter og argumenter, som skal sætte Ærø på dagsordenen.

Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S) sejler ikke med Samka til folkemødet. Han påmønstrer først Samka, når skibet har lagt til kaj i Allinge Havn. Her skal der arbejdes for øerne.

- Vi har tænkt os at kæmpe for øerne. Vi skal kæmpe for at kæmpe for at landevejsprincippet bliver gennemført hele året. Vi mangler syv uger i løbet af sommerferien, hvor landevejsprincippet ikke gælder. Og så skal tilskuddet til returbilletter op med tyve kroner så det udligner den stigning, der kom på færgebilletter.

Skib skaber opmærksomhed

De seneste år har skibet Samka været Ærø Kommunes bidrag til Folkemødet på Bornholm. Og ifølge Ole Wei Petersen er det lykkes at skabe masser af opmærksomhed omkring Ærø og øens udfordringer.

- Jeg føler, at fra første gang, hvor jeg var med på folkemødet, hvor vi egentlig fik nej til landevejsprincippet og så til nu, der har det betydet meget, at vi var med på folkemødet.

Debatterne foregår på dækket af Samka og i lastrummet, og det vækker opsigt, når man har sit eget skib med til Folkemødet.

- Hvis vi ikke havde Samka, fik vi ikke noget ud af det, for det er et gedemarked, hvor der er mange, der gerne vil sælge deres budskaber. Men det lokker mange til, at vi har vores eget skib, og det får også flere politikere til at finde til vores budskaber.

Fælles kamp for øerne

Det koster Ærø Kommune i omegnen af 50.000 kroner at sende Samka til folkemødet, men borgmester Ole Wei Petersen mener, at pengene er rigtig godt givet ud.

- Vi får et talerør til at sætte øerne på dagsordenen. Vi går sammen med Læsø og Samsø og på den måde står vi stærkere og er flere om at dele regningen.