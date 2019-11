Fantastiske Fællesskaber: I Tommerup finder vi den første finalist

Der var ballondyr, minions, grillpølser og glade mennesker, da TV 2/Fyn torsdag den 3. oktober overraskede De Gule Hjælpere fra Tommerup. Og vigtigst af alt var der en dejlig duft af friske frugter, lækkert bageri og et godt formål.

Jeg mener jo også, at vi skåner miljøet. Hvad der ikke bliver brugt af penge og resurser for at nedbryde den mad, som bare bliver smidt i containeren. Alt det ‘containermad’ tager vi jo med til Tommerup Lars Stjernegaard, De Gule Hjælpere

Den første finalist til dette års finale i Fantastiske Fællesskaber er altså fundet. TV 2/Fyns jury har peget på De Gule Hjælpere fra Tommerup på Vestfyn som én ud af de i alt fem finalister.

- Vi blev vildt overraskede og stolte over nomineringen. Det er jo en stor anerkendelse af vores arbejde. Det betyder rigtig meget for os, siger Lars Stjernegaard og fortsætter.

Læs også Maria har ikke råd til mad: Nu handler hun hos De Gule Hjælpere

- Det er jo et vigtigt emne, dels fordi der forhåbentlig kommer fokus på, hvor meget brugbar mad der rent faktisk kasseres dagligt i butikkerne, men også at der forhåbentlig kommer mere fokus på, hvor mange familier der rent faktisk har svært ved at få råd til ordentlig mad, madpakker til børnene og så videre. Det er skønt at være med i et projekt, der både hjælper mennesker og miljø, siger han til TV 2/Fyn.

Fællesskabet fra Vestfyn går ind for at stoppe madspild, redde miljøet og hjælpe trængte familier. Alt sammen ved at hente overskudsmad hver dag fra Aldi-butikker rundt omkring på Fyn.

- Vi har i alt 14 butikker, vi henter fra. Vi samler så maden og sælger det meget billigt her. En familie kan leve for omkring 50 kroner om ugen ved at handle her, siger Lars Stjernegård.

“Hvis vi vinder Fantastiske Fællesskaber”

Det er dog ikke alle, som bare kan komme og fylde kurvene med billig mad. Det kræver, at du er medlem af foreningen. I øjeblikket er der over 200 på venteliste, så det er ikke sådan lige til at blive medlem.

- Hvis vi vinder de 100.000 kroner, så skal vi have en ny bil. Med en ekstra bil kan vi hente fødevarer fra flere butikker, og derved kan vi få mere mad, og derfor kan vi også tage flere medlemmer ind i vores fællesskab, siger Lars Stjernegaard.

De Gule Hjælpere er i finalen i Fantastiske Fællesskaber, men skal de vinde, så skal de bruge din hjælp Foto: Kasper Eland Marquardtsen

Fantastiske Fællesskaber er skabt i samarbejde mellem TV 2 Regionerne, Lokale og Anlægsfonden, Tuborgfondet og Made By Us.

Miljø

Familierne der benytter sig af De Gule Hjælpere, er ikke nødvendigvis fattige - de er trængte. Det andet aspekt ved De Gule Hjælpere er, at de også fokuserer meget på miljøet og bæredygtighed.

- For mig handler det om bæredygtighed og at have økonomi til oplevelser med Mille (datter, red.), skriver Maria Mejlgaard Hansen, som er medlem af De Gule Hjælpere, på De Gule Hjælperes Facebookside.

- Jeg mener jo også, at vi skåner miljøet. Hvad der ikke bliver brugt af penge og ressource for at nedbryde den mad, som bare bliver smidt i containeren. Alt det ‘containermad’ tager vi jo med til Tommerup, siger Lars Stjernegaard.

Vi har i alt 14 butikker, vi henter fra. Vi samler så maden og sælger det meget billigt her. En familie kan leve for omkring 50 kroner om ugen, ved at handle her Lars Stjernegård, De Gule Hjælpere

Hvis noget af ‘containermaden’ skulle vise sig at være ubrugeligt, har De Gule Hjælpere lavet en aftale med et bioanlæg i Heden, hvor der bliver lavet gas af det.

Stem FYN 1 til 1272 for at stemme på De Gule Hjælpere

De Gule Hjælpere er de første ud af vores i alt fem finalister - og ønsker du, at de skal vinde finalen til årets Fantastiske Fællesskaber, så skal du sende en sms 1272, hvori du skriver ‘FYN 1’.