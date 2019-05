Idømt bødestraf for nytårshærværk i kirke

Nytårsaftensdag gik tre unge mænd ind i Vissenbjerg Kirke, hvor de dansede på kirkens alter og affyrede fyrværkeri på et handicaptoilet. De tre har senere forklaret, at de var påvirket af hash, da de gik ind i kirken.

Nu er de to ældste på henholdsvis 17 og 18 år blevet idømt ti dagbøder af 300 kroner ved Retten i Odense. Den tredje person i gruppen er under den kriminelle lavalder på 15 år, og derfor kører hans sag separat. Det skriver fyens.dk.

Anklager Maria Fanø-Fredeløkke gik efter, at de to ældste skulle idømmes en betinget fængelsdom for hærværket mod den mere end 800 år gamle kirke.

Men i Vissenbjerg Menighedsråd er formand Hans Peder Christiansen tilfreds med dommen til de unge gerningsmænd.

- Anklageren mente, at de skulle have en betinget dom, men dommeren kom frem til dagbøderne i stedet for. I menighedsrådet er der en generel stemning om, at det var fint med en bøde, så de ikke fik en plet på straffeattesten. Så har de også lært, at det har konsekvenser. Det var også derfor, vi anmeldte det, siger han til TV 2/Fyn.