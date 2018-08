Idømt fængsel for at køre foran hashtransport fra Spanien

En 38-årig mand er mandag blevet idømt i et år og ni måneders fængsel for at have eskorteret en lastbil, der smuglede hash til Danmark.

Ét år og ni måneder. Så lang en ubetinget fængselsstraf fik en 38-årig mand fra Odense mandag ved Odense Byret. Det oplyser Klaus Lauridsen, der er anklager ved Fyns Politis anklagemyndighed.

- Den 38-årige mand blev dømt for at have kørt foran en lastbil, der fragtede hash til Danmark fra Spanien, fortæller Klaus Lauridsen.

Episoden fandt sted i marts i år.

Manden tilstod ved Retten i Odense, at han havde medvirket til smugling af hash.

Dyrkede selv hash

Hashsmugling er ikke det eneste forhold, som manden fik en dom for. Manden blev også dømt for at dyrke hash i Odense. Anklagemyndigheden ved Fyns Politi oplyser, at manden fik en straf for at have groet 27 skunkplanter.

Planterne havde tilsammen givet et udbytte på 769 gram hash.

Manden tilstod ved retten også, at han havde dyrket hashplanter.

Den 38-årige odenseaner har udbedt sig 14 dages betænkningstid i forhold til den ubetingede dom på ét år og ni måneder.

Ikke alene

3. september skal en mulig medskyldig for retten i Odense. Manden er tiltalt for ved to lejligheder at have smuglet 92 kilo hash over den danske grænse i foråret. Den ene ad gangene var det angiveligt sammen med den mand, der mandag blev kendt skyldig.

Den samlede mængde hash lyder altså på 184 kilo.

Manden nægter sig skyldig. Sagen skal for Odense Byret 3. september.