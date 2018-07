Ikea evakueret: Vand fossede ud i varehuset

Fredag eftermiddag er Ikea i Odense blevet evakueret på grund af en ødelagt sprinkler. Ikea forventer at åbne igen fredag aften.

Ikea har fredag eftermiddag måtte evakuere alle kunder.

- De hører Ikeas kunderadio. Der er opstået en mindre nødsituation, hvorfor vi beder dig gå til nærmeste nødudgang. Følg afmærkningerne. Personalet er klar til at vejlede. Børn fra børneparkering er evakueret og befinder sig hos McDonalds, lyder det fra højtalerne i Ikea.

Kommunikationschef i Ikea Danmark, Tina Lindharth, bekræfter, at varehuset er blevet evakueret.

En uheldig medarbejder har med en gaffeltruck påkørt et sprinkleranlæg, og vandet er fosset ud i varehuset.

- Der er blevet kørt en sprinkler af på en del af lageret, der ikke er tilgængeligt for kunderne. Derfor er vi nødt til at lukke af sikkerhedsmæssige årsager, fortæller Tina Lindharth.

Noget af vandet har fundet vej ud af varehuset ved personalecykelparkeringen. Foto: Ole Holbech

Kort efter evakueringen meddelte en medarbejder på parkeringspladsen foran varehuset, at Ikea holder lukket resten af fredagen og muligvis også lørdag. Men Tina Lindharth håber, at varehuset kan åbne igen mellem klokken 19 og 20.

Tekniker på vej

Beredskab Fyns indsatsleder Anders Højhus fik meldingen omkring klokken 16 og sendte næsten alle køretøjer af sted mod Ørbækvej.

Læs også Udfordringer i en udsalgstid: Indkørsel til Rosengårdcentret lukket

00:20 En medarbejder fra Ikea fortæller, at kunder med betalte vare i varehuset kan få fragtet varerne ned af en medarbejder. Luk video

- Når sprinkleren går i gang, får vi en automatisk brandalarm. Da vi kommer frem, har personalet allerede evakueret bygningen, og vi tjekker, at der kun er tale om en påkørt sprinkler, siger han til TV 2/Fyn.

Der er ifølge indsatslederen tale om en stor mængde vand, der er fosset ud i varehuset.

Inden Ikea igen kan åbne, skal sprinkleren først repareres.

- Før de kan lukke folk ind, kræver det, at anlægget bliver lavet. Og så skal der vand på igen, og anlægget skal i drift. Det er en forudsætning for at varehuset er godkendt, fortæller Anders Højhus.

En tekniker er ifølge Tina Lindharth på vej til varehuset.

Ikea Danmark har ikke kunne oplyse, hvor mange kunder der blev evakueret.

Læs også To ud af tre på deltid i Ikea: Det bekymrer fagforening